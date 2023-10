A porta Santo Spirito il trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Si è chiusa con la vittoria di Porta Santo Spirito la mini giostra del Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli che si è svolta domenica alla Scuderia Pan.

Un'iniziativa di sport e integrazione che ha visto in gara anche bambini con disabilità. I mini cavalieri gialloblù hanno messo in riga gli avversari di Sant'Andrea, Porta Crucifera e Porta del Foro.

Una festa scandita anche dalle parole dell'Araldo della Giostra Francesco Sebastiano Chiericoni che ha dato più enfasi alla sfida. Presente anche il Maestro di Campo Carlo Umberto Salvicchi e dirigenti dei quartieri.

Alle premiazioni il vice sindaco Lucia Tanti, il delegato del Coni Alberto Melis e Mario Capacci che ha donato alla Scuderia Pan uno dei suoi tanti trofei vinti in tornei equestri internazionali. Nella gimkana della mattina nella categoria Children primo posto a pari merito per Matilde Savelli e Francesco Perez, nella categoria Junior primo posto per Leonardo Mondò su Stellina, secondo Cristiano Vintila con Karino e terzo Lorenzo Brocchi su Golia.

Nella categoria Senior primo posto per Andrea Caneschi e secondo per Luca Caneschi. Alla mini Giostra hanno Isabel ed Olivia Caneschi, Francesco Perez, Luca Caneschi, Leone Rossi, Lorenzo e Benedetta Brocchi, Nora Ricci, Leonardo Mondò, Ginevra Righi, Cristiano Vintila, Giorgio Scarpantonio e Matilde Savelli.