A Cortona in arrivo quattro nuove licenze taxi

Arezzo, 26 marzo 2024 – Una grande novità per tutto il territorio del comune di Cortona: il Comune ha da poco approvato il regolamento per il rilascio di 4 licenze taxi.

“Finalmente anche un territorio a forte vocazione turistica come quello cortonese, metterà a disposizione di cittadini, aziende e turisti un servizio richiesto da anni e che si va a sommare ai servizi erogati dalle imprese di noleggio con conducente che per anni hanno supportato egregiamente le necessità degli utenti”, sottolinea Francesco Meacci Coordinatorie provinciale Trasporto persone di Confartigianato.

A giorni uscirà il bando per 2 licenze a tempo indeterminato e altre 2 per la copertura stagionale. “Nella provincia di Arezzo si tratta di una novità rilevante, non è facile introdurre nuove licenze e con questa iniziativa si va finalmente a coprire la mancanza di un servizio urbano di trasporto su brevi tratte soprattutto nei mesi di grande flusso turistico nel Comune di Cortona”, spiega Meacci.

"Sarà un servizio completamente nuovo; abbiamo, con spirito di collaborazione, lavorato con gli uffici comunali per far si che l'introduzione del servizio taxi sia graduale ed effettivamente proporzionato alla domanda ed integrato nel quadro complessivo di offerta di servizi di trasporto pubblico non di linea già offerti dalle imprese di noleggio con conducente".

I 4 nuovi taxi copriranno il vasto territorio cortonese con parcheggi situati nel centro storico e nelle stazioni ferroviarie. “Confartigianato Imprese Arezzo è attiva nel settore da più di trenta anni attraverso la cooperativa taxi aretina. Grazie alla nostra esperienza– spiega il coordinatore di Confartigianato Francesco Meacci - saremo in grado di dare tutte le informazioni puntuali agli imprenditori che decideranno di misurarsi con un settore così importante”.

L'associazione di categoria è disponibile a fornire tutte le spiegazioni su come compilare la domanda di partecipazione al bando, verificare i requisiti preliminari e guidare a tutto tondo le imprese dentro un settore in continuo sviluppo.

"Aspettiamo tutti gli interessati – conclude Francesco Meacci - nella nostra sede provinciale e in quella della Valdichiana per mettere a servizio dei futuri imprenditori tutta la nostra esperienza”.