"400 sanitari in più dal Covid". Valeri: pronti per altri ingressi

"Carenza di personale? Rispetto al 2019 ci sono quasi 400 sanitari in più ad Arezzo. Entro fine anno saranno assunti altri 39 profili oltre ai 105 già inseriti. Il problema semmai è che certi professionisti non si trovano: sono attratti dal privato". A dircelo è la direttrice amministrativa Asl Tse Antonella Valeri che si contra con noi sul tema del personale.

Direttrice, venerdì scorso su 57 infermieri ne mancavano 17.

"Si è verificata una congiuntura sfavorevole. Nel dettaglio, 8 infermieri avevano programmato le ferie estive, recuperavano il loro benessere psicofisico; mentre altri 9 si sono ammalati. Tuttavia non c’è stato alcun disservizio: grazie alla “flessibilità organizzativa“, abbiamo mobilitato del personale jolly, pagandoli come attività aggiuntiva".

Servirebbero più medici al Ps?

"È un tema che va anche riportato nella giusta legittimità normativa. Noi dobbiamo rispettare, come azienda sanitaria, il vincolo di spesa del 2004 decurtato dell’1,4%. Una norma antica? Di sicuro sì, ma a noi non compete l’azione legislativa,c’è un tetto di spesa che dobbiamo rispettare"

I sindacati dicono che nel 2024 le cessazioni saranno superiori alle assunzioni e che ci saranno 56 sanitari in meno.

"Noi assumiamo il personale in base alla programmazione. Fare altrimenti significherebbe togliere risorse a farmaci e dispositivi medici, ecc.. Poi, certo, come detto, a livello nazionale c’è il dibattito sul sottofinanziamento della sanità. Ad oggi abbiamo assunto 105 sanitari in tutta la provincia nel 2024 e sono previsti ulteriori nuovi 39 profili, senza contare i 33 nuovi infermieri per l’urgenza di cui è stata dato annuncio nei giorni scorsi. Infine 7 medici del Ps sono stati assunti. Nel 2019 c’erano 3711 persone assunte nella provincia aretina nell’Asl, oggi sono 4016. Rispetto al periodo pre covid abbiamo 395 persone in più. Certo è che tutte le assunzioni extra fatte durante la pandemia, non possono essere mantenute. La questione è semmai un’altra"

Quale?

"Che i medici non si trovano, determinate professioni sono più attratte dal privato come un radiologo, un dermatologo, un ortopedico".