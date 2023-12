Varchi di Natale, gli eventi del fine settimana prenatalizio

Arezzo, 22 dicembre 2023 – Prosegue nel prossimo fine settimana prenatalizio il ricco calendario degli eventi dedicati alla magia di “Varchi di Natale”.

Tante iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli, mentre per i più grandi mostre di arte ed esposizioni di presepi faranno da cornice ai giorni che precedono il Natale.

SABATO 23 DICEMBRE La mattina, dalle 10.30, i Personaggi e le Mascotte del Circo Arkar divertiranno tutti i presenti in via Roma e piazza Varchi mentre il pomeriggio è interamente dedicato ai più piccoli.

Dalle 16 in piazza Varchi farà tappa il Moto Giro dei Babbi Natale organizzato dal motoclub Le Manette del Valdarno. Degli speciali Babbi Natale in moto sosteranno nel cuore del centro storico per distribuire caramelle e fare foto con i bambini. Grandi e piccini si potranno inoltre divertire lungo via Roma con la Parata dei Folletti burloni, una simpatica e irriverente famiglia di folletti dalle orecchie a punta che si esibirà per la gioia di tutti, a cura della Compagnia I Chicchi d’Uva.

Aperta anche la Casa di Babbo Natale in via Roma 82 dalle 16 alle 18.30 per accogliere le ultime letterine e farsi immortalare con Babbo Natale. All’Auditorium comunale, alle 17.00, l’arte torna protagonista con la premiazione della Mostra/concorso di disegno e pittura composta da mille elaborati realizzati dagli studenti degli Istituti comprensivi cittadini sul tema “Paesaggi Invernali”a cura di Artinvalle Aps.

Sempre alle 16.00, presso l’ufficio comunale di via Roma 89, saranno consegnati i premi del contest fotografico “Addobbi di Varchi Contest Natale.23” per gli addobbi natalizi che hanno impreziosito il “boschetto” di abeti allestito in piazza Umberto, ottenendo il maggior numero di like sull’omonima pagina Facebook curata dalla Pro Loco.

La classifica dei vincitori sarà pubblicata sulla stessa pagina social.

DOMENICA 24 DICEMBRE Al mattino torna il divertente intrattenimento lungo via Roma e piazza Varchi dei Personaggi e le Mascotte del Circo Arkar, mentre il pomeriggio alle 16.30 per le vie del centro si terrà la tradizionale sfilata ed esibizione del Corpo Musicale G. Puccini.

LE MOSTRE Anche in questo fine settimana sarà possibile visitare in Palazzo del Podestà “Quella notte a Betlemme”, presepi artistici, artigianali e pezzi da collezioni private, a cura della direzione artistica di Romano Dini, ma anche la personale, con 40 opere, di Mauro Capitani dal titolo: “E’ solo un sogno- Antologia di Dipinti”.

Al Chiostro di Cennano visitabile la mostra “Pets Portraits”con gli amici a 4 zampe … e non solo. Un progetto realizzato con il coinvolgimento dei cittadini, attraverso l'invito a farsi ritrarre insieme ai propri animali nell'ultimo fine settimana di novembre a cura dell'Associazione Fotoamatori F. Mochi Il museo del Cassero per la scultura ospita la mostra “Michele Liparesi e Sara Vasini.

1Personalex2”; prosegue anche al Canto del Perlino, via Isidoro del Lungo, la collettiva di pittura e scultura di numerosi artisti locali, alla Galleria Magiotti in via Roma, la mostra personale dell’artista Giancarlo Arrigucci, presso la Galleria di via Roma 73, l’arte è ancora protagonista con la mostra di Licio Casini “Dal passato al presente” con opere che ripercorrono la sua storia artistica.

Inoltre, seguendo la tradizione, presso la Chiesa di S. Maria al Giglio è stato allestito il “Presepe artigianale natalizio” di Mario Rosadini. Merita di raggiungere la Chiesa dei Cappuccini di Montevarchi per ammirare, come ogni anno, il “Vecchio Presepe Meccanico dei Padri Cappuccini” fino al 15 gennaio.