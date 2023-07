Tutto pronto per la cena bianca in piazza Grande

Arezzo, 12 luglio 2023 – La cena bianca di Arezzo fa l’en plein: saranno oltre 700 i commensali vestiti di bianco che domani (giovedì 13 luglio 2023) siederanno intorno alla candida tavola imbandita sul mattonato di piazza Grande, ai piedi del loggiato vasariano.

Una cifra record raggiunta per la quarta edizione dell’iniziativa lanciata da Confcommercio Firenze-Arezzo con il patrocinio di Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici, il contributo di Banca Popolare di Cortona, Centro Porsche Arezzo e Toscana Promozione Turistica nell’ambito del sostegno ai centri commerciali naturali.

Tra gli invitati sono attesi anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca e il Questore Maria Luisa Di Lorenzo. Ad accoglierli il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni eil presidente Aldo Cursano.

In queste ore i ristoratori di Piazza Grande stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli affinché tutto sia impeccabile. Lo staff di cinque locali (Logge Vasari, Lancia d’Oro, Essenza, Osteria Grande e Ortensia) mobilitato al gran completo sotto la regia unica di Confcommercio nell’ambito del progetto Vetrina Toscana a Tavola 2023.

I primi ospiti sono attesi già per le 19, l’orario in cui si aprirà il momento dell’aperitivo nella terrazza di Fraternita. Poi, una volta che tutti saranno sistemati ai tavoli, i camerieri inizieranno a servire le portate.

Dagli antipasti al dolce, un tripudio di sapori in omaggio all’estate. Intorno, lo spettacolo della piazza, che si offrirà nella sua veste migliore, arricchita dalla sistemazione di un prato di erba vera di oltre 330 mq, olivi secolari e altre decorazioni “green” che resteranno fino a domenica compresa.

Una piazza che sarà per tutti e di tutti, anche di chi non parteciperà alla cena. Chi salirà nel “salotto buono” del centro storico potrà infatti gustarsi un cocktail nei bar allestiti per l’occasione e godersi gratuitamente le varie animazioni pensate per l’evento: il concerto live di Deb Jones, accompagnata al sax da Alberto Mannatrizio e al violino dalla musicista brasiliana Ana Aline Valentim; il One Man Show di Edoardo Nardin Artist, con i suoi numeri di giocoleria, equilibrismi, teatro fisico e illustrazioni; i colori per facepainting e bodyart di Veronica Skin&Art e le incredibili bolle giganti del Mago Bol.

Da non perdere, infine, lo spettacolo della Compagnia Teatrale Accademia Creativa che accoglierà il pubblico con trampolieri e farfalle che si illumineranno al calar della notte per regalare un colpo d’occhio di grande suggestione.