Teatro Cavriglia: in scena “101 scomode verità e 3 storie vere”

Arezzo, 30 marzo 2023 – Domenica 2 aprile alle 21 e 30 al Teatro Comunale si svolgerà l'ultimo appuntamento con la Stagione Teatrale. Giampaolo Morelli si racconta al pubblico in un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero.

Le scomode verità altro non sono che un sunto delle umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del vivere quotidiano. Quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle tre storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Cresce in una famiglia borghese del quartiere napoletano dell' Arenella , figlio del magistrato Mario Rosario Morelli . Dopo il diploma di maturità classica conseguito presso il liceo cittadino San Tommaso d'Aquino, si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza ma, cinque esami prima della tesi di laurea , si trasferisce al corso di psicologia.

Inizia quindi a lavorare nel mondo dello spettacolo napoletano, facendo cabaret e teatro , ed esibendosi anche come prestigiatore . Successivamente lascia gli studi e decide di dedicarsi all'attività di attore, trasferendosi a Roma . In questi anni inizia a comparire nel cast di svariate serie televisive , tra cui Distretto di Polizia su Canale 5 , Butta la luna su Rai 1 , e Il capitano su Rai 2 . La notorietà arriva a metà degli anni 2000 grazie al ruolo di Coliandro nella serie L'ispettore Coliandro , che ricopre tuttora.

