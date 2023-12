Storie sconcertanti al Teatro Verdi con Dario Vergassola

Arezzo, 11 dicembre 2023 – Sarà Dario Vergassola con le sue “Storie sconcertanti” il protagonista del nuovo appuntamento di stagione presso il Teatro Verdi di Monte San Savino.

Lo spettacolo, prodotto da Mismaonda, andrà in scena venerdì 15 dicembre con inizio alle ore 21:15 a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Il cabarettista, cantautore e scrittore spezino porterà al Verdi lo spettacolo con il quale festeggia i venti anni di carriera come intervistatore comico.

Uno spettacolo trasversale, adatto a tutti, che parte dalle favole del volume “Storie vere di un mondo immaginario”, dello stesso Vergassola, per unirle al ricco repertorio di un umorista che, con le sue interviste, è riuscito a dar vita ad un genere comico.

Vergassola, difatti, è ormai temuto da tutti, tanto che neanche gli animali riescono a sfuggire alle sue domande, con l’invito ad esprimersi sul tema della crisi ecologica e sul rapporto tra uomo e natura. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le nostre convinzioni, farci riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia.

Costo biglietti. Platea I e II ordine palchi centrali: intero € 15, ridotto € 13; III ordine e palchi laterali: intero € 12, ridotto € 10. Biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari con la carta Studenti della Toscana. Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze € 8.

Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura ore 20. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.toscanaspettacolo.it.