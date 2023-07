Shopping sotto le stelle, al via ad Arezzo la grande notte dei saldi

Arezzo, 5 luglio 2023 – C’è grande attesa per la notte bianca degli acquisti che quest’anno, per rispettare la concomitanza con l’avvio delle vendite di fine stagione, è fissata in un giorno feriale (giovedì 6 luglio) anziché di sabato come al solito.

Identica resta però la cornice di intrattenimento, grazie a “Shopping Sotto le Stelle”, l’iniziativa che animerà l’intero centro storico di Arezzo con l’obiettivo di dare una ulteriore spinta agli affari portando tanta gente nei negozi, ma anche nei bar e nei ristoranti. L’evento, organizzato dalla Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, il contributo di Banca Popolare di Cortona e Toscana Promozione Turistica nell’ambito di progetti a sostegno dei centri commerciali naturali e la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, sarà inaugurato ufficialmente alle ore 19:00 davanti ai Portici di via Roma con l’ormai celebre taglio del nastro, alla presenza dei vertici dell’associazione di categoria e degli operatori.

Gli aretini, insieme ai tanti turisti di questi giorni, potranno godersi una città con oltre 300 attività commerciali aperte fino a mezzanotte che proporranno capi di abbigliamento, calzature, occhiali, oggetti per la casa e tanto altro a prezzi ribassati. La corsa all’acquisto si unirà ad una cornice di divertimento studiata nei minimi dettagli con apertivi, dj set, musica dal vivo, balli di gruppo e attività all’aria aperta saranno le carte vincenti per animare la serata e far divertire grandi e piccini.

Due zone del centro saranno interamente dedicate al latino-americano: in piazza San Jacopo, dalle 20 alle 24, andrà in scena la Fiesta Latina di Salsa Na Mà che proporrà un saggio con gli allievi e le allieve della scuola e la possibilità di fare balli liberi di salsa, bachata e molto altro. In via Roma, sarà la scuola di Paul Jordan e Michela Albiani, la PJ School, a coinvolgere grandi e piccini con dimostrazioni, balli di gruppo, in coppia ed esibizioni singole.

In piazza Sant’Agostino Enzo Scartoni e Andrea Fognani daranno vita alla Notte dei Colori: alle ore 20:00 si parte con la performance di “Enzo Music Show” che proporrà tanta musica divertente e coinvolgente. Alle 22:00, invece, saranno consegnati e accesi oltre 2000 palloncini che si muoveranno a tempo di musica senza essere lanciati, così da creare uno spettacolo danzante unico nel suo genere. L’evento è particolarmente consigliato alle famiglie.

Via Crispi e via Roma, infine, saranno completamente chiuse al traffico per fare spazio alle “cene sotto le stelle” organizzate dai ristoratori che disporranno i tavolini all’aperto per un vivere un convivio all’aria aperta.