Sagra della Nana: ecco il secondo fine settimana della festa di Montagnano

Arezzo, 18 settembre 2024 – Dai sapori della tradizione alla musica delle grandi orchestre-spettacolo italiane: tutto pronto per il secondo fine settimana della Sagra della Nana di Montagnano.

La storica festa paesana, giunta alla cinquantaduesima edizione, prosegue da giovedì 19 a domenica 22 settembre con quattro nuove serate ricche di iniziative per ogni età tra gastronomia, folclore, sport, aggregazione e divertimento nel cuore della Valdichiana.

L’evento si ripete ininterrottamente dal 1972, andando a mobilitare l’intera comunità locale con l’entusiasmo e la passione dei volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano che permettono, anno dopo anno, di arricchire e rinnovare la sagra nel rispetto delle usanze della cultura contadina.

Il cuore della festa, ovviamente, sarà rappresentato dalla proposta gastronomica improntata sulla cucina a base di nana che, in passato, era uno degli alimenti più tipici del territorio.

Gli stand verranno aperti ogni sera alle 19.00 per servire varie specialità tramandate di generazione in generazione tra cui spiccano le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta che, da sempre, sono tra i piatti più amati e ricercati dai commensali.

Per il pranzo della domenica, invece, il menù sarà disponibile in via eccezionale anche nella formula da asporto, con prenotazione in anticipo. Una particolare attenzione è stata rivolta, come consuetudine, all’intrattenimento musicale che troverà il proprio cuore alle 21.30 di sabato 21 settembre con una tappa del tour dell’orchestra italiana da ballo più famosa al mondo, l’Orchestra Casadei oggi guidata da Mirko Casadei, che festeggerà il settantesimo anniversario dell’iconico valzer “Romagna Mia”.

Musica, ballo e divertimento caratterizzeranno anche le altre serate con le orchestre-spettacolo di Luca Bergamini e della Ritmika Band che si esibiranno, rispettivamente, venerdì 20 settembre e domenica 22 settembre.

Un parallelo programma di intrattenimento rivolto ai più giovani è stato invece strutturato dallo Spazio Enjoy, prevedendo giovedì 19 settembre il Carnival Party con special guest Gianluca Ghezzi, venerdì 20 settembre il dj-set Request Night e sabato 21 settembre i ritmi reggaeton, R&B, trap e hip-hop di Nanacita. Un’iniziativa collaterale alla Sagra della Nana sarà la corsa podistica La Montagnanata che, organizzata in sinergia con la Podistica Avis Foiano, è giunta al traguardo della quarantesima edizione: la manifestazione, in programma domenica 22 settembre, metterà in strada decine di corridori su un percorso di otto chilometri con partenza alle 17.00, ma sarà anticipata alle 16.00 dalle gare non competitive sviluppate su diverse distanze per le categorie giovanili dai Pulcini agli Allievi.

«La Sagra della Nana - spiega Silvia Caldari, presidente del comitato organizzatore, - è prima di tutto una festa dell’identità, delle origini e delle tradizioni della comunità di Montagnano. Il nostro intento è di tenere fede a questa mission per proporre indimenticabili esperienze gastronomiche».