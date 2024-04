Questo weekend porte aperte in tre case museo aretine

Arezzo, 4 aprile 2024 – Anche la provincia aretina partecipa alle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri.

Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”. Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese.

Ad Arezzo per l’occasione aprirà la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi e, in provincia, il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna. Sono ben 33 le case museo della Toscana che prendono parte alla terza edizione della manifestazione.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione.

Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

A seguire le informazioni sulle case della memoria aderenti in provincia di Arezzo: Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi - Arezzo Telefono: 0575354126 Email: [email protected] - Attività proposte: I visitatori nelle giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani oltre alla collezione permanente della Casa Museo Ivan Bruschi potranno ammirare le opere della mostra temporanea "La libera maniera.

Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo" organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione CR Jesi, in sinergia con Gallerie d'Italia. La mostra, attraverso una selezione ragionata di trentaquattro opere che costituiscono il nucleo centrale delle due tappe espositive, prende in considerazione il periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio degli anni Sessanta in Italia. - Ingresso gratuito: Sì.

Domenica 7 aprile 2024 i visitatori potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi - Ingresso ridotto: No - Omaggi e attività specifiche: No - Visita gratuita: No Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti - Caprese Michelangelo (Ar) Telefono: 0575793776 Email: [email protected] - Attività proposte: Per le giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile l'ingresso sarà ridotto per tutti i visitatori - Ingresso gratuito: No - Ingresso ridotto: Sì - Omaggi e attività specifiche: No - Visita gratuita: No Casa Venturino Venturi - Loro Ciuffenna Telefono: 3917473597 Email: [email protected] - Attività proposte:

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, visita guidata a cura della proprietaria della casa. Prenotazione obbligatoria - Ingresso gratuito: Sì - Ingresso ridotto: No - Omaggi e attività specifiche: No - Visita gratuita: Sì.