“Pieve sentieri”, il programma di agosto

Arezzo, 1 agosto 2024 – Prosegue il programma delle escursioni nel territorio del comune di Pieve Santo Stefano a cura del gruppo Camminatori Pievani con un programma sempre più intenso e diversificato.

Ecco il calendario delle escursioni per il mese di Agosto 2024 : Si parte giovedì 1 Agosto con una escursione spettacolare in notturna. Si sale al Poggio di Santa Lucia per ammirare, con il fascino della notte, il panorama su Pieve e su tutta la Valtiberina .

Escursione aperta anche alle E-bike e alle muscolari. Percorso per escursionisti dotati di un buon allenamento . Al termine, su prenotazione, ricarica di carboidrati al Pub Patagonia. Partenza alle ore 19,30 da Piazza Europa. Domenica 4 Agosto : Festa Contadina a Mignano. Facile escursione che si apre con una visita guidata al Museo di Civiltà Contadina “Dina Dini” .

La camminata si svolge poi lungo il tracciato della Valle degli orti sino al Castello di Mignano dove ci potremmo divertire partecipando alla Festa Contadina in programma per questa data.

Martedì 6 Agosto : CAMMINATA per il Meyer . Appuntamento ormai fisso nel ns. calendario che prevede una passeggiata ad anello di 5 km . L’evento, come consuetudine, è destinato ad una raccolta fondi da destinare alla fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze .

A seguire Apericena per tutti in piazza Plinio Pellegrini. Si parte alle 18,30.

Giovedì 22 Agosto : BULCIANO E LA CROCE, I LUOGHI DI CARDUCCI E PAPINI - TREKKING LETTERARIO a Bulciano, nell’ambito del progetto GIOVANI IN BIBLIOTECA. Passeggiata decisamente diversa da tutte le altre e a tema letterario.

Si procede in direzione della frazione di Bulciano accompagnati dal Prof. Andrea Franceschetti che terrà una lectio magistralis sui due autori. Il Carducci, premio Nobel per la letteratura, ha soggiornato molto spesso presso questa località (di lui è a noi nota la lettera agli “Amici della Valle tiberina”).

Giovanni Papini scrittore e controverso intellettuale, fondatore, assieme a Prezzolini delle rivista il Leonardo e successivamente di Lacerba. Esponente di rilievo del movimento futurista del periodo. Sposò una pievana e a Bulciano trovò la conversione al cattolicesimo.