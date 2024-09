Musica d’autunno per la presentazione della stagione del Teatro Verdi

Arezzo, 16 settembre 2024 – Torna l’autunno e Monte San Savino ne approfitta per aprire le porte del Teatro Verdi nella giornata più attesa del periodo per gli amanti del teatro: la presentazione della Stagione Teatrale 2024/25 a cura di Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e A.S. Monteservizi.

Come da tradizione la conferenza stampa di presentazione della stagione, fissata per sabato 21 settembre, sarà aperta a tutti ed inserita all’interno di un pomeriggio di musica e incontri tra le vie e i luoghi più suggestivi dell’antico borgo, raggiungendo dunque il teatro, il luogo del ritrovo di una comunità per eccellenza, a seguito di un breve percorso festoso.

Il ritrovo è fissato alle ore 16:00 presso i Giardini Pensili di Palazzo di Monte, in caso di maltempo sotto la Loggia dei Mercanti. Tra i protagonisti del pomeriggio il duo formato da Paola Scoppa (voce) e Fernando Mazza (chitarra) e il duo composto da Madoka Funatsu (fisarmonica) e Giovanni Conversano (chitarra).

Due incontri musicali che attraverseranno Monte San Savino fino all’ultima tappa, il Teatro Verdi, dove saranno svelati i protagonisti della prossima stagione teatrale non prima di avere assistito ad un frammento delle prove, in corso, di uno tra gli eventi più attesi della stagione: il debutto in prima nazionale di “Matteotti (anatomia di un fascismo)” di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo (Massimiliano Dragoni, hummer dulcimer, percussioni - Luca Roccia Baldini, basso - Massimo Ferri, chitarra, mandolino - Gianni Micheli, clarinetto basso - Mariel Tahiraj, violino - Enrico Fink, flauto) per la regia di Sandra Mangini.

La presentazione della stagione, con la presenza dei rappresentanti di Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e A.S. Monteservizi, è fissata per le ore 17:30 circa mentre il pomeriggio si concluderà con un brindisi inaugurale offerto da A.S. Monteservizi.

Nel corso della presentazione sarà inoltre possibile sottoscrivere il proprio abbonamento alla stagione al prezzo speciale di € 80 per i nove spettacoli in programma. La direzione artistica è firmata da Amanda Sandrelli e Luca Roccia Baldini. Informazioni: Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 e 338 8431111, dal lun. al ven. ore 10 – 13 e 15:30 – 18.