Musei in maschera, i bambini potranno decorare la propria maschera di Carnevale scegliendo tra gli animali fantastici del Medioevo

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Sabato 22 febbraio, dalle 16 alle 19, il Museo delle Terre Nuove ospiterà un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, in occasione delle celebrazioni del Carnevale.

L’attività, pensata per famiglie, offrirà l’opportunità di decorare una maschera di Carnevale scegliendo tra gli affascinanti animali fantastici del Medioevo o lasciandosi ispirare dalle opere di artisti contemporanei.

I partecipanti potranno infatti scegliere di decorare maschere raffiguranti creature mitologiche come orsi, draghi e aquile, oppure di inventare maschere moderne ispirate a famosi artisti contemporanei come Berruti, Uslenghi e Basilico.

Un’occasione unica per stimolare la creatività e vivere un Carnevale originale e divertente, immersi in un’atmosfera artistica. Il laboratorio sarà un’opportunità per scoprire, attraverso il gioco e l’arte, la magia del Carnevale.

I materiali per la realizzazione delle maschere saranno forniti da Giotto, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, che metterà a disposizione prodotti di qualità. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o telefonare al numero 0559126213