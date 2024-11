Montevarchi, torna “Pets portraits”, una foto con il proprio amico a 4 zampe in piazza Varchi

Arezzo, 14 novembre 2024 – Un fine settimana dedicato al rapporto speciale con i nostri cari animali. E' questo l'obiettivo di "Pet Portraits" promosso dall'Associazione Fotoamatori F. Mochi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale che, dopo il successo della prima edizione, torna ad allestire un set fotografico in cui i protagonisti saranno i cittadini che si faranno ritrarre con i loro amici a quattro zampe, e non solo, di ogni specie e taglia.

All’evento di sabato 16 e domenica 17 novembre, in piazza Varchi, parteciperà anche il Sindaco Silvia Chiassai Martini insieme alla sua cagnolina “Cer” “Tengo particolarmente a questa iniziativa – afferma il Sindaco – perché offre la possibilità, potendo contare sulla maestria dei fotoamatori, di cogliere il profondo rapporto che ci lega al nostro cane, o altro animale, che è sempre riduttivo chiamarlo amico in quanto è più un componente della famiglia e parte importante della nostra quotidianità, capace di darci sempre affetto incondizionato e tanta attenzione.

Per questo invito tutti in piazza Varchi per condividere un momento rappresentato da una posa e uno scatto che raccontano la nostra storia e un quadro fatto da tanto amore” Le foto realizzate saranno poi esposte nella mostra di Natale, sempre a cura dell’Associazione Fotoamatori e allestita presso il Chiostro di Cennano, che sarà inaugurata il prossimo 14 dicembre. Gli orari del set in piazza saranno i seguenti: al mattino 9.30-12.30; al pomeriggio 14.30-17.30