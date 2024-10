Monte San Savino si prepara a diventare “La città di Halloween”

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Monte San Savino diventerà “La città di Halloween”. Il programma dell’Arezzo Celtic Festival conoscerà una nuova tappa tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre quando sono in calendario quattro giornate scandite da un programma con quasi cinquanta diverse iniziative tra spettacoli, rievocazioni, musica, conferenze, mercatini, laboratori, concorsi e stand gastronomici.

“Samhain - Capodanno Celtico” è il nome dell’evento organizzato in sinergia con il Comune di Monte San Savino che permetterà di riscoprire le vere origini della festa di halloween come momento di passaggio dall’estate all’inverno, con miti e leggende che riecheggeranno tra le antiche mura del borgo della Valdichiana.

Il tutto, a ingresso gratuito. Ogni giornata del festival sarà aperta alle 16.00 della musica itinerante, dai balli e dalle percussioni dei gruppi Lugus e Musicus Diabolus che coinvolgeranno i visitatori con i loro ritmi celtici e tribali, poi prenderanno il via le rievocazioni storiche a cura di Cerchio delle Antiche Vie, Lagòi e Accademia Crown.

Le molteplici attività saranno ospitate tra i diversi angoli di Monte San Savino, spaziando tra piazze e vie del centro storico, giardini comunali, Cassero, Anfiteatro e Cisternone dove verranno messi in scena momenti di magia, giochi con il fuoco, duelli di spade e racconti di paura.

La prima serata troverà poi il proprio cuore alle 21.00 con un corteo che terminerà con l’accensione da parte dei druidi del fuoco sacro di “Samhain”. Un programma particolare verrà dedicato ai più piccoli con le cacce al tesoro tra i vicoli del borgo, il truccabimbi e l’associazione Baby Circus che intratterrà con spettacoli e giochi all’interno del chiostro della foresteria della chiesa di Sant’Agostino, in piazza di Monte.

Tradizioni e atmosfere della festa di halloween saranno proposte in un doppio concorso volto a coinvolgere i visitatori: il primo sarà il “Premio Jack ‘O Lantern” per la miglior zucca da portare direttamente da casa già decorata o da intagliare all’interno della manifestazione grazie alla collaborazione con l’azienda agricola Lo Spaventapasseri, mentre il secondo sarà il “Contest Miglior Costume di Halloween” per le maschere più realistiche e spaventose che verranno fotografate nel paese durante l’evento.

Ulteriori premi saranno consegnati al miglior costume per i quartieri di Monte San Savino e per “La scuola più spaventosa” con i bambini delle classi del paese che eseguiranno un saggio domenica 3 novembre e che esporranno i loro intagli di zucche all’interno del contest dal titolo “Io conosco le origini di Halloween”.

Il Chiostro del Comune, infine, dalle 22.00 di ogni serata sarà sede di un djset dove ballare e divertirsi con i brani degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Il programma completo della festa è già disponibile sulla pagina Facebook e sul portale dell’Arezzo Celtic Festival.

«Halloween affonda le proprie radici indietro nei secoli - ricorda Mauro Melis, ideatore e organizzatore dell’Arezzo Celtic Festival, - quando gli antichi celti celebravano il passaggio delle stagioni.

La manifestazione accompagnerà dunque a riscoprire le origini di questa festa in un borgo di rara bellezza come Monte San Savino che, per quattro giorni, proporrà decine di attività tra suggestioni, mistero e magia. Un ringraziamento particolare va al sindaco Gianni Bennati e all’amministrazione per l’ospitalità, per la fiducia e per il sostegno organizzativo».