Lucignano, la Fiera del Ceppo accende il Natale

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Per le vie e le piazze del centro storico di Lucignano, si rinnova, domenica 17 dicembre, l’appuntamento con i mercatini, l’artigianato, l’enogastronomia, il Villaggio di Babbo Natale.

Sono feste nel segno della tradizione, quelle proposte dalla “perla della Valdichiana”, con “l’Antica Fiera del Ceppo” o “Fiera del cappone”, in riferimento rispettivamente al legno bruciato nei caminetti delle famiglie toscane, che alla vigilia di Natale doveva essere il più grande per durare più a lungo possibile e alla specialità culinaria natalizia per eccellenza. Proprio in centro, infatti, anticamente veniva battuto all’asta il prezzo del pollo e di altri animali da cortile, presi poi a riferimento per i mercati di tutta la Valdichiana.

L’appuntamento con la rievocazione storica della Fiera di Piazza è, come tradizione vuole, per la domenica che precede il Natale. Ecco che il 17 dicembre in Piazza delle Logge dalle ore 11.00, saranno presenti numerosi espositori di prodotti di enogastronomia d’eccellenza: dal tartufo al pecorino, dal prosciutto ai salumi, al miele, fino alle marmellate, ai dolci natalizi e all’olio d’oliva che possono costituire prelibate idee regalo.

Per chi volesse puntare su articoli di artigianato locale, ecco la proposta di presepi, addobbi natalizi, bambole di pezza, giocattoli di legno, articoli in pelle. Per la gioia dei più piccoli, in centro verrà allestito il “Villaggio di Babbo Natale” ed è in programma l’esibizione in costume del “Gruppo Folcloristico di Lucignano” e della Banda comunale “G. Rosini” per un’accoglienza ricca di calore ed un’immersione nella storia e nei costumi paesani.

Dalle 15 le gradinate della Chiesa della Collegiata saranno scenario dell’esibizione in melodie natalizie degli studenti dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, con esposizione dei disegni dei ragazzi. Ai rioni di Lucignano spetterà il compito di proporre ai visitatori la degustazione dei piatti tipici locali nello street food diffuso in centro storico.

“Alla riscoperta delle nostre migliori tradizioni, per una giornata fatta di eccellenze, calore, accoglienza. Così Lucignano diventa l’autentico borgo del Natale – spiega il sindaco Roberta Casini – riproponendo le atmosfere dei primi del ‘900 con i mercatini e la partecipazione straordinaria dei ragazzi del nostro istituto comprensivo.

Tutte aperte le nostre attività commerciali, tanti artigiani saranno presenti in tutto il centro storico, mentre in Piazza delle Logge sarà collocata l’antica Fiera”. Un tuffo nella storia, nelle tradizioni e nei costumi di un tempo, perchè “vogliamo regalare ai lucignanesi e ai turisti autenticità nella forma e nella sostanza – conclude Casini – in questo senso la Fiera del Ceppo si sposa alla perfezione con la nostra proposta turistica e con il nostro borgo, uno dei più belli d’Italia”.