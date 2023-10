“Lettura che passione”, nuove letture in biblioteca a Bibbiena

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Torna l’autunno, e tornano le letture e i laboratori presso la biblioteca “G. Giovannini” di Bibbiena curate dalla Compagnia Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

Il progetto “LETTURA CHE PASSIONE”, che caratterizza da oltre dieci anni la programmazione degli eventi in biblioteca, prevede quest’anno sei letture animate che si svolgeranno tra ottobre e dicembre. Si parte sabato 7 ottobre alle ore 16.00 con “I DINOSAURI”, con Laura Gorini, Mirco Sassoli, Livio Valenti.

Attraverso l’uso di pupazzi creati da Roberta Socci, vi racconteremo di un impossibile e folle incontro tra uomini e dinosauri. Cosa accadrà? Sabato 21 ottobre alle 16 sarà la volta de “I COLORI DELLA GENTILEZZA”, un’animazione delicata e poetica sulla gentilezza, con le letture di Lorenzo Bachini e Alessandra Bracciali e la danza di Laura Gorini.

Si prosegue poi sabato 11 novembre, sempre alle ore 16.00 con “IL LUPO ASTOLFO”, un lupo speciale a cui piace…il profumo dei fiori! Con Cinzia Corazzesi e Andrea Acciai. Sabato 25 novembre sarà la volta di “STORIE PER GIOCARE”, una coinvolgente lettura di Giorgio Castagna con la musica di Lorenzo Bachini, tratta dalle storie di Gianni Rodari, per poter giocare con le parole in libertà.

Gli appuntamenti proseguono sabato 2 dicembre alle ore 16.00 con “IL GIGANTE”, tratto dal classico di Roald Dahl “Il Grande Gigante Gentile”, con Cinzia Corazzesi e Mirco Sassoli. L’evento di chiusura sarà sabato 16 dicembre alle ore 16.00 con la lettura animata “OZ”, le cui ombre e animazioni vi faranno sognare il meraviglioso mondo di Oz. Di e con Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna.

Dopo ogni lettura, bambini e bambine sono invitati a partecipare ai laboratori artistici tematici tenuti dagli artisti di NATA. La prenotazione è caldamente consigliata presso la Biblioteca di Bibbiena o al numero 0575 954108 durante gli orari di apertura.