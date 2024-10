Legambiente, “I buoni frutti: giovani & solidarietà”

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Con il progetto “I buoni frutti” - fra i vincitori del Bando del CESVOT “Siete presente” 2024 - i giovani di Legambiente, Il Velocipede, ACB Social Inclusion, ISDE e FIAB propongono piccole iniziative basate sulla solidarietà. Il punto di partenza è l’orto sociale del Pantano, nato nel 2014 da un progetto Cesvot, che continua a impegnare Legambiente con altri ETS, Comune, giovani e famiglie.

E’ un’esperienza molto bella, di accoglienza e incontro, grazie alla quale un gruppo di volontari si prende cura di uno spazio pubblico trasformato in orto e promuove iniziative educative e informative sull’agricoltura pulita. In questo spazio accogliente sono già stati svolti e sono in programma eventi, momenti informativi e laboratori.

Tutte queste azioni confluiscono in un'idea complessiva di presa in cura di spazi, problemi e persone che rendono l'esperienza importante anche da un punto di vista emotivo e affettivo. Il prossimo evento in programma è l’Orto Sonico, domenica 6 ottobre dalle 16 alle 19.

Presso gli orti di via Bucciarelli Ducci (Zona Pantano) ci sarà un momento informativo a cura della dott.ssa Silvana Amato di ISDE/Medici per l’Ambiente su “Alimentazione e sostenibilità”, seguito da musica dal vivo con una giovane cantautrice aretina, Andrée di Foggia, e un open mic, uno spazio aperto per chi vuole esibirsi.

Non mancheranno giochi tradizionali e piccole esperienze sul tema della biodiversità dedicati ai bambini e uno spazio per rimettere in circolo libri usati: chi vuole può poirtare libri che non vuole tenere e prenderne altri. Con FIAB si parlerà del progetto bicisolidale e della campagna di sensibilizzazione ai riders sulla sicurezza stradale in bicicletta. Le prossime iniziative di ottobre saranno invece una passeggiata nella memoria sul tema dell’acqua rivolta alle scuole secondarie, delle incursioni di poesia presso il mercato coperto di Campagna Amica e la presa in cura di alcune fioriere davanti ai negozi di Saione con i giovani del Velocipede.

Tante piccole azioni gentili per rendere la città più accogliente, cortese e bella. Le iniziative sono realizzate grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2024", a valere sul progetto “Giovanisì.it”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. Tutte le iniziative sono gratuite.