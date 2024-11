Leadership femminile, ad Arezzo si discute sulla riduzione del divario di genere nel mondo del lavoro

Arezzo, 28 novembre 2024 – Il tema della leadership femminile sarà al centro dell’incontro organizzato dall’Osservatorio Ethos del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (Dispoc) dell’Università di Siena, in programma martedì 3 dicembre alle ore 14,30, nell’aula 3 del Campus del Pionta dell’Università di Siena ad Arezzo (viale Cittadini,33) e aperto a tutti gli interessati.

Relatrice principale sarà Monica Rancati, manager con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di leadership nelle risorse umane. Dopo una lunga carriera nel settore dell’Information Technology, in aziende come EMC e Microsoft, dal 2021 Rancati ricopre in UniCredit il ruolo di “Group Head of P&C Digital e COO Strategic Partners”, dove è responsabile della strategia per la “People Agenda” nelle aree Digital & Information e Group Operations.

È anche membro del board di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che dal 2009 promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel Paese. All’evento, moderato da Paolo Piccari, docente dell’Università di Siena e responsabile dell’Osservatorio Ethos, interverranno anche Cristina Capineri, direttrice del Dispoc, e Alessandra Viviani, delegata del Rettore per le politiche di inclusione ed equità.

Come sottolinea il professor Piccari: “Negli ultimi anni sono stati compiuti passi avanti significativi nel ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. Tuttavia, secondo il ‘Global Gender Gap Report’ del World Economic Forum, per raggiungere una piena parità saranno necessari ancora 131 anni.

Ci sono però segnali incoraggianti: l’Italia, insieme alla Francia, è tra i Paesi più virtuosi nell’applicazione della direttiva europea ‘Women on Boards’, che richiede, entro giugno 2026, una presenza femminile del 40 per cento tra gli amministratori non esecutivi o del 33 per cento nel totale dei consiglieri di impresa.

L’incontro rappresenta un momento di confronto su queste tematiche cruciali, offrendo l’opportunità di ascoltare l’esperienza e la visione di una figura di rilievo come Monica Rancati”.