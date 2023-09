La Fiera del Perdono di Terranuova scalda i motori

Arezzo, 12 settembre 2023 – Giunta alla 409esima edizione, la Fiera del Perdono torna a Terranuova dal 21 al 26 settembre.

Si inizia giovedì 21 con lo spettacolo, ad ingresso gratuito, a cura dell’associazione culturale Kanterstrasse, Fiabe Jazz- Cenerentola Rock (ore 21, piazza Liberazione). “Ringrazio tutta la struttura comunale e la ProLoco di Terranuova – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – per aver organizzato una manifestazione che, come da tradizione, coinvolge un elevato numero di partecipanti e che, nel corso degli anni, ha richiesto una sempre maggiore profusione di impegno per rispondere alle norme sulla sicurezza.

Anche quest’anno abbiamo lavorato perché il Perdono abbia uno svolgimento sereno e possa esaudire i desideri di aggregazione sociale, un evento significativo anche da un punto di vista del tessuto commerciale, produttivo ed economico della nostra vallata”. “Il Perdono – ha aggiunto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti – rappresenta un evento irrinunciabile per la nostra comunità che richiede un lavoro importante per gli uffici comunali che lavorano con impegno all’organizzazione.

L’edizione numero 409 accoglierà circa 300 espositori, riconfermandosi da un punto di vista economico una delle ferie più importanti a livello regionale”. “Come ProLoco – ha detto il Presidente, Emanuele Cerri – supportiamo l’amministrazione nell’organizzazione di una manifestazione così importante per Terranuova, il programma è molto ampio ed offre molteplici appuntamenti.

L’augurio è di soddisfare sia gli ospiti che gli espositori che partecipano alla Fiera, come occasione importante per la loro attività commerciale”. Ecco il calendario completo degli appuntamenti in programma: Venerdì 22 settembre è in programma, alle ore 16, l’apertura del luna park in piazza Coralli–piazza Canevaro – giardini dell’autostazione; alle ore 18 in aula consiliare c’è l’inaugurazione della 34°Mostra Mercato Valdarno espone e alle ore 20 con lo scoppio dei tradizionali tre botti inaugurali si aprono le celebrazioni per la Fiera del Perdono 2023.

Alle 21, in piazza Liberazione sarà consegnata alla Misericordia di Terranuova il ricavato della vendita del libro “Non dirmi grazie” a cura di Andrea Manetti, Simona Nesti e Andrea Boldi, per l’acquisto della nuova ambulanza; alle 21.30 sempre in piazza Liberazione, il tradizionale spettacolo di moda a cura della Commart di Terranuova .

Sabato 23 settembre, dalle 9 a mezzanotte nel centro storico ci sarà l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali, enogastronomici, agricoli, edili, abbigliamento, arredamento, prodotti tipici regionali, veicoli industriali e per il tempo libero; via Tagliamento ospiterà l’edizione straordinaria del mercatino dell’usato e degli hobbisti.

Dalle ore 10 e dalle ore 16, in piazza Unità Italiana, apertura stand di laboratori e giochi a cura di Dritto&Rovescio e alle ore 15, in via Tevere, apertura della 36°manifestazione zootecnica valdarnese a cura dell’Associazione Dimensione Maremma e 18°mostra campionaria del Valdarno. Dalle 17 alle 18, in piazza Liberazione, spettacolo di tango argentino della scuola di ballo Niños de Tango Valdarno, dalle 18 alle 19, esibizione della società ginnica Giglio e alle 21.30, esibizione della scuola di canto Studio 73.

Domenica 24 settembre, alle ore 6 al parco fluviale, al via la gara di canto degli uccelli da richiamo; dalle 9 a mezzanotte nel centro storico prosegue l’expo di prodotti, in via Tagliamento il mercatino dell’usato e degli hobbisti e in via Tevere prosegue la fiera zootecnica.

In piazza Unità italiana (dalle 10 e dalle 16) laboratori e giochi per bambini a cura di Dritto&Rovescio e dalle 16 alle 18, in piazza Liberazione esibizione di danza a cura della Salus fitness; dalle 18 alle 19.30, esibizione di ginnastica artistica degli allievi dell’associazione sportiva “La Coccinella” e alle 21.30, sempre in piazza Liberazione, spettacolo musicale Mammalover in concerto, un revival musicale anni ’80, ’90 e 2000.

Lunedì 25 settembre, parco pubblico attrezzato di viale Europa, apertura 409°Fiera nazionale degli uccelli da richiamo e animali da cortile 31°mostra mercato animali da cortile e del vero. Dalle 9 a mezzanotte nel centro storico prosegue l’expo di prodotti, in via Tagliamento il mercatino dell’usato e degli hobbisti e in via Tevere prosegue la fiera zootecnica; alle ore 10 e alle 16, in piazza Unità italiana, animazione per bambini con “Gioca la mente e tante storie” a cura di teatro di strada Terzo Studio.

Alle ore 11.30, al parco pubblico attrezzato, esibizione dei fischiatori con imitazioni canore di uccelli; dalle 15.30 alle 17.30, in piazza Liberazione, esibizione di arti marziali a cura di Salus fitness, alle ore 18, tombola a scopo benefico della Sezione AVIS di Terranuova; alle ore 21, premiazione della miglior porchetta Perdono 2023, alle 21.10, presentazione ASD Terranuova-Traiana 2023-2024 e alle ore 21.30, spettacolo musicale “Gente di Terranuova”, serata di musica e spettacolo che ripercorre anni di storia musicale di artisti terranuovesi, presentano Cesare Menchi e Nedo Checchi.

Martedì 26 settembre, dalle 9 a mezzanotte nel centro storico prosegue l’expo di prodotti, in via Tagliamento il mercatino dell’usato e degli hobbisti e in via Tevere prosegue la fiera zootecnica. Alle ore 10, al parco pubblico attrezzato, presentazione delle squadre ciclistiche con partenza della gara ciclistica internazionale under 23, alle ore 13, davanti al ppa, 53° Ruota d’oro – 91° G.P. Festa del Perdono. L’arrivo della gara è previsto alle 16.45 sul viale Europa (davanti al parco pubblico) e alle ore 17.30 previste le premiazioni della gara ciclistica.

Alle 21.30, in piazza Liberazione, il concerto della Filarmonica G.Verdi di Terranuova Bracciolini, diretto da David Macinai. Alle 22.45, sul viale Europa, all’altezza di via Don Milani, spettacolo pirotecnico di chiusura della Fiera.