La febbre del sabato sera per la carne: a Chiusi della Verna torna l'Apericiccia

Arezzo, 3 agosto 2023 - Una tonnellata di carne di maiale alla brace. Una festa in un bosco, con un nuovo palco, effetti 3D, lo staff del Palagio e in consolle due dj di primissimo piano: Jamis e Jack Mazzoni.

A Chiusi della Verna torna L'Apericiccia: il prossimo 5 agosto, per la prima volta di sabato, si rinnova l'appuntamento più divertente dell'estate casentinese, capace, lo scorso anno, di attirare oltre 2.500 persone tra cena e festa.

La formula resta sempre la stessa: con 15 euro si può mangiare tutta la carne di maiale che si vuole, con fagioli come contorno e una bevuta (le casse aprono alle 18.30). Dalle 22, poi, inizia la festa nel bosco, nel verde del parco dei Macchini. Dalle 16 invece, altra novità di quest'anno: anche i più piccoli potranno divertirsi all'Apericiccia tra gonfiabili, musica, gelati.

"Più di dieci anni fa abbiamo iniziato per gioco. Un foglio al bar scritto al pc, una griglia e le casse per la musica piazzate in una terrazza. Da lì è partito tutto e anche oggi che la festa si è fatta gigantesca per un paesino che conta circa 500 anime, lo spirito è sempre lo stesso – spiegano gli organizzatori-.

Quindi c'è di mezzo l'amicizia, l'amore infinito per casa nostra e un'idea. La stessa che cantò Vasco Rossi ne 'La compagnia': che un 'forestiero', uno che passa da qui o percorre chilometri per raggiungerci, viva una serata felice. Bella e felice".