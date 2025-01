Inferno 1911 e “Dante sulla bocca di tutti” al Teatro Petrarca film e corto

Arezzo, 4 ottobre 2021 - “INFERNO 1911” un evento culturale unico per la città di Arezzo. Nell’ambito dei grandi eventi organizzati per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, anche Lions Club Arezzo Chimera in co-organizzazione con Fondazione Guido d’Arezzo ha fortemente voluto realizzare un evento culturale unico per la città di Arezzo, da presentare nella splendida cornice del Teatro Petrarca: la proiezione in anteprima nazionale del film “Inferno 1911” e il corto “Dante sulla bocca di tutti”, due appuntamenti che consentiranno al pubblico di approcciarsi all’opera dantesca a partire da un punto di vista nuovo, che attualizza i contenuti e ne evidenzia la visionarietà.

La pellicola “Inferno 1911” è un film muto in bianco e nero restaurato dalla Cineteca di Bologna. Uno dei capolavori per il quale si distinsero i produttori italiani per il grande impegno letterario e artistico in ambito europeo. Il regista Alessandro Perrella ha voluto affiancare alle immagini parole, melodie e suoni capaci di dare voce ad uno dei primi grandi capolavori del cinema mondiale muto. Le musiche sono state composte da Francesco Corrias ed eseguite dal Coro Giovanile Voceincanto con la direzione di Gianna Ghiori, al pianoforte Lorenzo Magi.

Il corto “Dante sulla bocca di tutti” racconta la Divina Commedia per immagini. Gli oli su cartone, della pittrice Anna Bartolini, illustrano alcune tappe cruciali delle Cantiche, accompagnati da una narrazione sublime, che presenta il volto inatteso del poeta fiorentino. Il corto è sceneggiato e diretto dal regista Alessandro Perrella.

“Ho detto subito sì al Lions Club Arezzo Chimera che mi ha coinvolto nelle iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante pensando immediatamente a queste due realizzazioni – commenta il regista Alessandro Perrella– sono orgoglioso di poter dire che è stato un progetto ‘inclusivo’ che ha permesso a tante eccellenze di partecipare alla complessa realizzazione del tutto”

“Siamo orgogliosi di ciò che è stato fatto e ringraziamo tutti coloro che hanno prestato la loro arte per la realizzazione di tutto ciò – sottolineano coralmente il Past Presidente Gianna Ghiori e l’attuale Presidente Paolo Omizzolo- un riconoscimento particolare va naturalmente ad Alessandro Perrella che così bene ha saputo tessere le fila di questa imponente realizzazione”

L’evento sarà condotto dalla presentatrice Marzia Fontana e vedrà la presenza dal vivo del Coro Giovanile Voceincanto.

INFERNO 1911 non è solo un progetto culturale ma ha anche una forte valenza sociale visto che l'intero importo proveniente dalla vendita dei biglietti al netto delle spese sarà devoluto al Service "UN ANGELO PER L'EPILESSIA", progetto del Lions Club Arezzo Chimera destinato ad addestrare cani al fine di riconoscere il sopraggiungere di una crisi epilettica ed a preavvertire il proprio padrone con un tempo utile al fine di permettergli di mettersi in sicurezza vivendo così con maggiore serenità la quotidianità.

“INFERNO 1911” è in programmazione per domenica 10 ottobre alle ore 18 presso il Teatro Petrarca di Arezzo, è un evento di Lions Club Arezzo Chimera in co-organizzazione con Fondazione Guido d’Arezzo, patrocinato dal Comune di Arezzo, dalla Provincia di Arezzo e dalla Regione Toscana.

“Nuova iniziativa della Fondazione dedicata a Dante, questa volta con lo sguardo della settima arte, quando ancora era ai suoi albori. Inferno 1911, in prima mondiale della riedizione italiana, costituisce un documento unico ed imperdibile per chi ama la storia del Cinema e l'iconografia dell'epopea del viaggio dantesco”. (Lorenzo Cinatti, direttore Fondazione Guido D’Arezzo).

L’ingresso sarà con biglietto a posto unico costo 15 €, per info e prevendite Officine della Cultura, biglietteria@ officinedellacultura.org