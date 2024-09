In arrivo l’edizione numero 410 del Perdono di Terranuova

Arezzo, 16 settembre 2024 – Con l’edizione di quest’anno il Perdono di Terranuova arriva all’ambiziosa quota di 410 anni. Oltre alle celebrazioni religiose il programma prevede il luna park, il mercato Valdarno Espone, la 37° manifestazione zootecnica valdarnese e la mostra campionaria del Valdarno.

E, come sempre un’attenzione speciale è dedicata ai bambini con attrazioni, laboratori, giochi e spettacoli circensi, a cura dell’associazione Dritto e Rovescio, quest’anno negli spazi dell’oratorio di San Benedetto (via Fazia). “Novità dell’edizione 2024 – annuncia l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – è il contenuto della Fiera dell’agricoltura, con eventi ed iniziative organizzate in collaborazione con il Distretto rurale e biologico, Rete del Mercato coperto degli agricoltori e Slow Food Valdarno di Sopra.

Il Perdono si conferma così occasione per conoscere e approfondire le novità e gli elementi di qualità in campo agricolo e alimentare, un momento per immergersi nella cultura agreste del nostro territorio, promuovendo e supportando un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

In programma dibattiti con agronomi sulla situazione dell’agricoltura, sulla spesa consapevole, presentazione del progetto legato alla banca dei semi, e poi show cooking, degustazioni e incontri con naturopati. “Una manifestazione viva e sentita dalla comunità che sa rinnovarsi per attrarre espositori e visitatori.

Il ricco calendario di eventi è frutto di una proficua collaborazione con la ProLoco di Terranuova – ha aggiunto l’assessora – che ogni anno organizza con passione la storica Fiera nazionale degli uccelli da richiamo e la Gara ciclistica internazionale under 23, Ruota d’oro G.P. Festa del Perdono.

Ringrazio tutte le realtà associative e i volontari che lavorano alla buona riuscita della manifestazione” ha concluso. L’inaugurazione ufficiale della Festa del Perdono è in programma venerdì 20, ore 18, in aula consiliare che ospiterà (fino a martedì) la mostra fotografica “Poesia e fotografia” a cura del gruppo fotografico Carpe Diem.

Previsti spettacoli e concerti in tutte le serate del Perdono, si inizia con la sfilata di moda a cura della Commart, in programma venerdì 20 al Palazzetto dello sport, ore 21.30; sabato 21 un tributo agli anni ’90 con l’evento musicale in piazza Liberazione, preceduto dall’esibizione poetica in Ottava rima.

La serata dedicata a Gente di Terranuova è in programma domenica 22 settembre, lunedì 23 sarà la volta delle esibizioni della scuola di canto Studio 73; a chiudere la manifestazione, martedì 24, alle ore 21, il concerto della Filarmonica G. Verdi di Terranuova Bracciolini, diretto dal maestro David Macinai, in piazza Liberazione. Il lunedì sarà presente la 410° Fiera Nazionale degli Uccelli e la gara per l’assegnazione del Fischio d’Oro; alle 18, in programma la consueta tombola a scopo benefico della sezione Avis di Terranuova e, come ogni anno, sarà assegnato il primo premio alla miglior porchetta del Perdono.

In calendario anche le esibizioni delle associazioni sportive; nei giorni della manifestazione saranno presenti le associazioni no profit del territorio. Come di consueto, i festeggiamenti saranno aperti, alle ore 20, dai tre botti inaugurali di venerdì 20, e alle ore 23 del 24 settembre la chiusura della festa sarà affidata allo spettacolo pirotecnico. La Fiera del Perdono è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale, dalla Provincia di Arezzo e dalla Diocesi di Arezzo.