Il Mercatissimo parte al ritmo di Samba

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Al ritmo di una samba allegra e travolgente, i “popoli del mondo” sono pronti a festeggiare l’arrivo del “Mercato Internazionale” di Arezzo.

È questo lo spirito che accompagnerà il taglio del nastro della diciassettesima edizione in programma venerdì 6 ottobre alle ore 12:00, di fronte all’ingresso dell’Arena Eden dove è collocato lo stand brasiliano “Maracanà” con i suoi colori e sapori inconfondibili.

L’evento, nato da una iniziativa di Confcommercio Firenze e Arezzo, la collaborazione di Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti), il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam, vedrà la presenza di oltre 300 stand da tutto il mondo fino a domenica 8 ottobre, con proposte che vanno dal cibo all’artigianato in una cornice di divertimento, musica e spettacoli.

Tra gli appuntamenti da non perdere il concerto live del gruppo Umagroso in programma sabato 7 ottobre alle ore 21. Saranno ben nove gli elementi della band che animerà piazza Sant’Agostino al ritmo di soul&funky, per uno spettacolo gratuito e aperto al pubblico di ogni età.

L’evento è realizzato grazie al contributo dei commercianti di piazza Sant’Agostino: Emilio Ridi Bevi Ama, Birrificio San Girolamo, La Piccina, Qi Pizza, Vineria Ciao, Il Botteghino, Astrolab, Caffetteria Sandy, Mivá di più, AF di Alessandro Fratini, Marlù, Pierrot, Convivio, Golo Giò e Parking Sant’Agostino.

Il Mercato Internazionale coinvolgerà anche i bambini grazie alla collaborazione con Barbara Lapini e la sua “Banda dei Piccoli chef”: nella parte finale di via Margaritone, all’ingresso di piazza Sant’Agostino, ci sarà un’area dedicata ai laboratori di cucina creativa, in funzione tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19.

Qui i più piccoli potranno giocare, impastare e divertirsi con il cibo imparando allo stesso tempo qualche nozione utile per mangiare sano.