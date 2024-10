Il calendario di Festasaggia si anima con i colori e i sapori dell’autunno

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Castagno d’Andrea - San Godenzo; Raggiolo - Ortignano Raggiolo; Montemignaio; Faltona - Talla; e Cetica - Castel San Niccolò, accoglieranno un ricco calendario di iniziative.

Visitando queste suggestive località, sarà possibile non solo scoprire i sapori legati alla tradizione della castagna e dei suoi derivati, ma effettuare anche passeggiate nei boschi e nei borghi, visite all’Ecomuseo, partecipare a dimostrazioni e degustazioni, mostre mercato delle produzioni locali.

Le feste paesane, quindi, non solo come momenti di socializzazione e accoglienza, ma anche come occasioni concrete per salvaguardare i valori e l’anima del territorio condividendoli con gli ospiti esterni.

Il progetto Festasaggia, sperimentato da alcuni anni dall’Ecomuseo del Casentino – Unione dei Comuni Montani del Casentino, nella prima Valle dell’Arno, ricordiamo che ha allargato il suo areale, dal 2015, a tutti i comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nell’ambito del progetto Oltreterra, iniziativa locale interna a “L’Appennino che verrà - Stati Generali delle Comunità degli Appennini”.

Altro soggetto irrinunciabile per la riuscita dell’iniziativa è Slow Food nelle sue articolazioni regionali Toscana e Emilia Romagna e nelle diverse condotte presenti sui territori che affiancano, sostengono e monitorano le diverse manifestazioni nei loro percorsi di qualificazione.

Di seguito in sintesi i programmi delle singole feste:

20 e 27 Ottobre

LA BALLOTTATA

Castagno d’Andrea - S.Godenzo (FI),

Festa da oltre 50 anni dedicata al Marrone del Mugello IGP, con mercatini e degustazioni del

prodotto.

Info: Associazione Andrea del castagno 335.5932322 o visitare il sito

www.assoandreadelcastagno.blogspot.it

2-3 Novembre

FESTA DI CASTAGNATURA

Ortignano Raggiolo (AR)

In uno dei borghi più belli d’ Italia sarà possibile scoprire tutta la storia e le preparazioni dietro la

castagna con spiegazioni e visite guidate oltre alle degustazioni delle sue ricette più tipiche.

Info: La brigata di Raggiolo 339.7787490 o visitare il sito www.raggiolo.it

3 Novembre

FESTA DELLA POLENTA

Montemignaio (AR)

Mercatini, passeggiate e degustazioni a base di polenta e castagne raccolte nei boschi locali.

Info: Polisportiva di Montemignaio 333.4540076 o visitare Facebook\ polmontemignaio.

10 Novembre

FESTA DELLA CASTAGNA

Festa che mostra tutta la lavorazione del prodotto più importante del periodo autunnale;

dimostrazioni, degustazioni e piatti tipici per assaporarne tutta la qualità.

Cetica - Castel San Niccolò (AR), per info: Pro Loco “I Tre Confini” di Cetica 333.8698532 o

visitare www.cetica.it o Facebook\proloco.cetica.

8 dicembre

SAGA DELLA POLENTA E DEL BALDINO DOLCE

Faltona - Talla (AR)

Pranzo a base dei piatti tipici della castagna con possibilità di visite guidate all’essicatoio e racconto

di storie riguardanti la tradizione.

Info: Pro Loco di Faltona 335.6154591 o visitare www.prolocofaltona.com o Facebook\

proloco.faltona.

5-6 Gennaio 2025

GIORNATA DELLA FARINA

Castagno d’Andrea - S.Godenzo (FI)

Visite guidate, trekking urbano, musica e canti popolari tutto ciò accompagnato con degustazioni e

piatti a base della rinomata farina di marroni.