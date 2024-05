Il borgo di Raggiolo ospita la prima Festa del Gioco

Arezzo, 23 maggio 2024 – Giochi di legno e giochi di movimento, caccia al tesoro e mercatino, musica e merenda: Raggiolo ospita la prima edizione della Festa del Gioco.

I vicoli e le piazze del piccolo borgo casentinese diventeranno il suggestivo scenario di una giornata di festa che, promossa dalla Brigata di Raggiolo con il contributo del Comune di Ortignano Raggiolo e dell’EcoMuseo del Casentino, sarà scandita da un ricco programma di iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

L’evento, a partecipazione libera e gratuita, sarà dalle 14.00 alle 19.00 di domenica 26 maggio e rappresenterà un’occasione per valorizzare il gioco come strumento di incontro, divertimento, relazioni intergenerazionali, gioia e crescita culturale e sociale. Piazza San Michele diventerà lo scenario dei giochi in legno della tradizione popolare curati da Lucia Biagiotti e dei giochi di movimento quali i quattro cantoni, campana e tiro alla fune, mentre l’azienda Italia Garden allestirà un’area giochi per i più piccoli.

I vicoli del paese ospiteranno poi una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi, delle curiosità e delle tradizioni di Raggiolo, l’intrattenimento musicale itinerante a cura della Compagnia dei Ricomposti di Anghiari e i banchini del Mercatino delle Pulcette dove gli stessi bambini diventeranno protagonisti di una compravendita con il ricavato che verrà devoluto in beneficenza all’associazione di promozione sociale Tutti x Tutti che conduce progetti di inclusione per persone con autismo e con disabilità.

Durante la festa alcune associazioni del Casentino organizzeranno altre attività e giochi: la Pro Loco di Strada coinvolgerà ragazzi e adulti in dimostrazioni di scalpellatura della pietra, i Battitori di Chitignano e la Pro Loco di Moggiona saranno presenti con i giochi di legno e l’EcoMuseo del Casentino proporrà le scatole tattili. Alle 18.30, inoltre, la suggestiva cornice del Sepolcreto ospiterà Giuseppe Garbarino dell’associazione “Pinocchio a Casa Sua” che terrà una conferenza dal tema “Luoghi e personaggi della favola di Collodi tra fantasia e realtà”.

La festa, organizzata con il sostegno dell’azienda Miniconf, sarà ulteriormente arricchita da una proposta gastronomica per bambini e adulti, con la distribuzione gratuita di un cestino per la merenda per i più piccoli, inoltre durante il pomeriggio sarà possibile partecipare a una lotteria con molti premi generosamente offerti da Lina Giorgi, Tutto Sport Bibbiena e Maurizio Sport.

«Questa festa - ricorda Franco Franceschini, presidente della Brigata di Raggiolo, - cade alla viglia della Giornata Mondiale del Gioco e vuole proporre un’occasione per celebrare il gioco nella sua duplice valenza ludica ed educativa, con una proposta che ha coinvolto tante realtà locali che porteranno il loro contributo a un programma particolarmente ricco e variegato.

Il tutto immerso in un borgo veramente a misura di bambino, dove le macchine non arrivano e dove è ancora possibile giocare liberamente tra vicoli e piazze».