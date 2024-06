Arezzo, 10 giugno 2024 – Il borgo di Raggiolo ospita la Festa di Transumanza. Domenica 16 giugno è in programma una giornata con un ricco calendario di iniziative per tutta la famiglia tra mercatini, laboratori, animali, spettacoli, arte di strada, gastronomia e musica per rievocare le tradizioni della transumanza, cioè la migrazione stagionale delle greggi tra la montagna e il mare.

La volontà è di valorizzare e tramandare questa antica pratica che per secoli ha caratterizzato la vita del paese alle pendici del Pratomagno quando i pastori in primavera, affrontando un lungo e impervio viaggio con le loro greggi, facevano ritorno in Casentino dopo aver passato i mesi più freddi dell’anno in Maremma.

Tutto questo verrà riproposto in occasione della festa organizzata dalla Brigata di Raggiolo in sinergia con il Comune di Ortignano Raggiolo, con l’Ecomuseo del Casentino, con la cooperativa Oros e con la compagnia teatrale Nata.

Il programma del 16 giugno sarà aperto dalle 10.30 con l’allestimento del mercatino con prodotti tipici delle aziende del territorio e con l’apertura delle visite del centro di documentazione dell’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza.

La mattinata sarà ulteriormente arricchita dall’arrivo del gruppo dei Cavalcanti della Tradizione, esperti conoscitori delle vie della transumanza, poi alle 12.30 sarà possibile degustare il pranzo del pastore con una camminata tra cibo e teatro per cui è consigliata la prenotazione al 379/27.88.274.

La festa entrerà poi nel vivo dalle 14.30 con un corteo rievocativo per le vie del borgo con Cavalcanti della Tradizione, pecore, asini, banda musicale di Soci e giocolieri. Alle 15.00 prenderanno il via i laboratori sulla produzione di formaggio, scottino e ricotta con assaggi a pizzico, sulla tessitura della lana con i telai del Museo dell’Arte della Lana di Stia, su strumenti e pratiche della pastorizia con l’EcoMuseo, e sulle “Cartoline in transumanza” della cooperativa Oros.

Alle 17.00 andrà in scena lo spettacolo di clownerie del giocoliere e fantasista Marco Monsieur Bislacco e sarà possibile vivere passeggiate a dorso di asinelli a cura de Gli Amici dell’Asino, infine a chiudere la festa sarà un concerto della Filarmonica di Soci.

Durante la giornata sarà possibile dissetarsi con vino fresco alla frutta e gustare le ciambelle preparate dalla cucina della Brigata di Raggiolo. «Con la Festa di Transumanza - ricorda Franco Franceschini, presidente della Brigata di Raggiolo, - valorizziamo un’antica pratica che ha rappresentato per innumerevoli secoli un pilastro dell’economia della comunità di Raggiolo, influenzandone profondamente cultura e tradizioni.

Il patrimonio di valori e saperi, tramandati e consolidati nel tempo, può rappresentare la base su cui dare corpo, nei nostri territori, a un’economia basata su benessere degli animali e rispetto dell’ambiente. La manifestazione pensata per le famiglie offre spunti di riflessione, laboratori dove i bambini potranno fare esperienze coinvolgenti e divertenti ma anche tanti momenti per trascorrere tutti insieme una giornata allegra e spensierata».