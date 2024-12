Grande attesa per la Festa di San Silvestro ad Anghiari

Arezzo, 30 dicembre 2024 – Tutto pronto ad Anghiari per la Festa di San Silvestro sotto la Galleria G. Magi, un evento atteso e imperdibile che vivrà domani sera la seconda edizione, all’insegna della musica e del divertimento, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Il programma si aprirà alle ore 23:00 con la musica live esplosiva di OFFICINA TREMENDI e proseguirà con il coinvolgente Dj Set di MEA MUSIC. Spazio ampio, al riparo dalle intemperie, ad INGRESSO GRATUITO, con la possibilità di ballare tutta la notte e di brindare grazie al Cocktail Bar di White Spirit Exclusive e alle bollicine firmate Tim-ES Timoteo Boncompagni Experience & Services.

Una festa da vivere con gioia e serenità e da condividere con amiche e amici, in modo responsabile. Proprio per questo il Comitato Organizzatore ha previsto il SERVIZIO NAVETTA che grazie a un comodissimo “bus shuttle” collegherà Anghiari a Sansepolcro permettendo e agevolando il flusso in entrambe le direzioni e quindi per entrambi gli eventi in programma nei rispettivi centri storici.

Il servizio sarà attivo dalle ore 00:30 alle ore 4:30 con corse che ogni 40 minuti circa partiranno e arriveranno in zona Autostazione / Porta Fiorentina per quanto concerne Sansepolcro e in Piazza Baldaccio per ciò che riguarda Anghiari. Il costo di ogni singola corsa è di 5 euro.

Sarà possibile attivare il servizio per Anghiari anche da San Giustino chiamando il 3385227853. “Sarà una notte magica – ha sottolineato il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri – caratterizzata da ottima musica, brindisi di qualità, balli, spensieratezza, gioia, divertimento e condivisione, sotto le nostre logge e quindi al riparo da freddo e intemperie.

Per dare il benvenuto al nuovo anno senza dover rinunciare al brindisi, ma trascorrendo la serata in modo responsabile, grazie alla novità del servizio navetta, in un luogo che si presta a eventi di questo tipo e che sarà, proprio come accaduto lo scorso anno, centro nevralgico della festa! Vi aspettiamo ad Anghiari, per vivere assieme a noi la magica atmosfera del Capodanno, in uno dei borghi più belli d’Italia”.