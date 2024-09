Gastronomia e musica: al via la Sagra della Nana di Montagnano

Arezzo, 9 settembre 2024 –Cinque serate di festa per la Sagra della Nana di Montagnano. La manifestazione dedicata ai sapori della tradizione contadina della Valdichiana, giunta alla cinquantaduesima edizione, prenderà il via da mercoledì 11 settembre e proseguirà poi fino a domenica 15 settembre, andando a proporre un ricco programma di iniziative dove la gastronomia sarà abbinata alla musica, al folclore e alla scoperta del territorio.

Il primo fine settimana della sagra proporrà infatti una serie di appuntamenti collaterali pensati per coinvolgere diverse età tra cui spiccano il concerto di Walter Sterbini da The Voice Senior, la notte-evento ScuolaZoo per i più giovani e la quinta edizione della passeggiata La CammiNana sulle colline intorno al paese.

Il programma dell’evento, strutturato dalla passione e dall’impegno dei volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano, sarà eccezionalmente aperto dalla “Cena del Cacciatore” dell’11 settembre che, con menù alla carta, ha già registrato il tutto-esaurito.

Le serate successive della festa vedranno poi l’apertura degli stand a partire dalle 19.00 e troveranno il loro filo conduttore nella volontà di valorizzare e condividere la cucina a base di nana che in passato era uno degli alimenti più tipici del territorio con ricette che vengono gelosamente tramandate di generazione in generazione quali le tagliatelle al sugo di nana o la nana in porchetta.

La Sagra della Nana sarà poi arricchita dalla musica dal vivo di cantanti e orchestre-spettacolo che permetteranno di ballare con i più amati brani di ieri e di oggi: il programma sarà aperto giovedì 12 settembre dal concerto “Una piazza per cantare” con Walter Sterbini (finalista di The Voice Senior di Rai2 nel 2022), proseguendo poi venerdì 13 settembre con Andrea Bianchini, sabato 14 settembre con Federica Cocco e domenica 15 settembre con Claudia Scarciafratte.

Un parallelo programma di intrattenimento sarà dedicato ai giovani e prevederà eventi a tema promossi dallo Spazio Enjoy con i riflettori che saranno orientati soprattutto verso la festa di ScuolaZoo alle 22.00 di venerdì 13 settembre, con animazione e djset a cura della più grande community italiana di studenti e studentesse.

Le altre serate, sempre a ingresso gratuito, prevederanno l’Opening Party di giovedì 12 settembre con il djset di Babilonia e il Trash Party-Hawk Trash di sabato 14 settembre.

A completare il programma del primo fine settimana sarà infine La CammiNana con partenza alle 15.30 di domenica 15 settembre che, organizzata in sinergia con l’associazione A Piede Libero, si svilupperà attraverso un percorso di circa dieci chilometri tra alcune delle strade più belle intorno a Montagnano: questa camminata, a partecipazione libera e gratuita, sarà un’ulteriore occasione per assaggiare vini e specialità locali con un ristoro a metà percorso alla cantina San Luciano.

Il calendario dettagliato di ogni serata con orari e ulteriori informazioni è disponibile sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram “Sagra della Nana Montagnano”.