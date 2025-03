Giornata internazionale dei diritti della Donna: "Parliamo di Noi" tra letture e musica

Arezzo, 5 marzo 2025 – Giornata internazionale della Donna: "Parliamo di Noi" tra letture e musica Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione Comunale di Montevarchi, in collaborazione con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, organizza l’iniziativa "Parliamo di Noi: letture di donne per le donne". L'evento, che avrà inizio alle 11.00, si terrà presso il Museo Il Cassero per la scultura e offrirà una riflessione sull’universo femminile attraverso brani letterari, poesie e canzoni. All'iniziativa prenderanno parte anche il Comitato Ginestra e Dintorni e l’Associazione Andos, mentre il "Quartetto Achillea" accompagnerà le performance con la sua musica. Il quartetto, nato nel 2023, è composto da giovani artisti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze: Alessia Farnia (violino), Kiara Bego (violino), Davide Semplici (viola) ed Elena Zenere (violoncello), già apprezzato dal pubblico per la sintonia e la qualità delle esecuzioni

Alle ore 16.30, come ogni anno, il Sindaco Silvia Chiassai Martini visiterà la RSA di Montevarchi per omaggiare personalmente con la mimosa tutte le nonne ospiti della struttura, condividendo insieme a loro una giornata speciale dedicata al mondo delle donne in tutte le sue sfumature.

Parallelamente, la Commissione per le Pari Opportunità ha già lanciato una campagna informativa sui propri canali social, dal titolo "Lavoro e Parità: il lungo cammino delle donne". Visibile fino al 9 marzo, la campagna pone l'accento su una realtà ancora troppo attuale. Nonostante i progressi ottenuti, come sottolinea la Commissione, i dati recenti mostrano che, nel 2023, il tasso di occupazione femminile in Italia è stato del 52,5%, decisamente inferiore al 70,4% degli uomini. Inoltre, le donne che lavorano guadagnano in media il 20% in meno rispetto ai colleghi maschi, a parità di ruolo. Una condizione che mette l’accento sulle persistenti difficoltà delle donne nel raggiungere la parità in ambito lavorativo e sociale.