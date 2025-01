Dolcezza e magia con la Befana a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Continuano anche nel 2025 gli appuntamenti delle feste a San Giovanni Valdarno. Tre eventi in programma per accogliere la dolce e generosa vecchietta, pensati per portare un po' di magia e tradizione.

Le iniziative, rivolte soprattutto ai bambini, offriranno momenti di divertimento, cultura e dolcezza. Si inizia con l’iniziativa "La Befana racconta… storie, leggende e merenda", che si terrà allo Spazio Soci BiblioCoop di San Giovanni Valdarno.

Un appuntamento pensato per grandi e piccini, dove la Befana intratterrà i presenti con racconti incantati e storie legate alla tradizione, accompagnati da una gustosa merenda a cura della sezione soci Coop di San Giovanni. Un'occasione per ritrovarsi insieme e riscoprire la magia delle feste.

Il giorno seguente, Palomar, la Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno, ospiterà l'evento “La Befana vien di… sabato”. In questo appuntamento, i bambini saranno coinvolti in letture, musiche e un laboratorio creativo tutto dedicato alla Befana.

Grazie alla collaborazione con i volontari della Bibliocoop, i piccoli avranno la possibilità di conoscere meglio la figura della Befana attraverso attività ludiche e un incontro speciale con la dolce vecchietta.

La prenotazione è obbligatoria, ed è possibile farla chiamando il numero 0559126303 o scrivendo a [email protected]. Infine, la giornata del 6 gennaio sarà all'insegna dello stupore con l'iniziativa “La Befana dei vigili del fuoco”.

Alle 16, davanti a Palazzo d’Arnolfo, la Befana si calerà dal celebre palazzo simbolo della città per distribuire caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti in piazza Cavour. Un momento di meraviglia, in cui i più piccoli potranno anche ammirare i mezzi dei vigili del fuoco distaccamento di Montevarchi, che li porteranno in piazza per farli scoprire da vicino.

Gli eventi sono pensati per tutta la famiglia, con un’attenzione particolare per i più piccoli, che potranno vivere un’esperienza unica tra storie, giochi e tanto divertimento.