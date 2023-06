Dima presenta: non solo opera a casa Petrarca

Arezzo, 22 giugno 2023 – Con il concerto Non solo Opera si concluderà venerdì 23 giugno alle ore 21, nella Sala Concerti di Casa Petrarca, la stagione concertistica 2023 dell'Associazione Culturale DIMA di Arezzo.

Ospiti della serata sarà il duo formato da Sacha De Ritis, flauto e Michela De Amicis, pianoforte con un programma dedicato all'opera e non solo. Infatti tra i brani in programma, oltre a rielaborazioni per questa formazione tratti dal repertorio operistico, anche brani originali con musiche di G. Doninzetti, A. Dvorak, W. Popp, J. Franz. Il duo stabilmente si esibisce in tutto il mondo riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica per l'originalità del repertorio e il perfetto equilibrio sonoro.

Al duo De Ritisi-De Amicis è stato dedicato un brano "La meditazione del merlo" del compositore Brendan McConville. Sacha De Ritis, Sacha De Ritis, figlio d'arte, inizia giovanissimo lo studio del flauto con li M. Sandro Carbone al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara diplomandosi col massimo dei voti all'Istituto Musicale pareggiato "G. Braga" di Teramo con il M. Wilma Campitelli.

Conseguito i diplomi accademici di secondo livello e di didattica della musica, frequenta Masterclass con i più grandi rappresentanti del panorama musicale italiano ed estero (Conrad Klemm, Karl Heintz Schutz, Dante Milozzi, lan Pospichal, Patrick De Ritis). Ha collaborato con l'Orchestra del Petruzzelli di Bari, l'Orchestra Concertino Wien (Orchestra da camera dei Wiener Symphoniker), Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra dell'Accademia Musicale di Voronezh Russia.

Svolge intense attività da solista effettuando concerti nelle più importanti sale italiane ed estere e in musica da camera. Ha inciso per la Naxos America un cd con brani tratti dalle più belle opere italiane. Collabora con il chitarrista Roberto Di Stanislao con il quale ha inciso per la Lumiere "Classycal". È docente al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

È regolarmente invitato a far parte di giurie in concorsi nazionali e internazionali di fiati, musica di insieme e da camera. È Direttore Artistico del Festival Incontri d'Estate e del Concorso Internazionale Città di Penne. Michele De Amicis, pianoforte si accosta giovanissima allo studio del pianoforte diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio "U.Giordano" di Foggia sotto la guida della Professoressa Rachele Marchegiani, laureandosi parallelamente in storia della musica all'Universitá di Bologna con una tesi su "Il pianismo di Alfredo Casella" con il M. Luigi Rognoni.

Si perfeziona con il M. Carlo Zecchi. Da allora si dedica al concertismo ed è stata definita dalla critica "Pianista dal tocco ricco di sfumature, dal suono puro e cristallino, logico e musicale". Svolge attività concertistica in tutto il mondo da solista, con orchestra e formazioni cameristiche.

Collabora con nomi prestigiosi delle orchestre dei Wiener Symphoniker e Wiener Philharmoniker (Wolfang e Walter Schulz, Hector McDonald, lan Pospichal, Karl-Heinz Schutz, Patrick De Ritis). Con il trio Pianiste all'Opera costituitosi nel 1998, si è esibita per i più importanti Festival di tutto il Mondo tenendo tournée in Francia, Austria, Belgio, Germania, Ungheria, Macedonia, Stati Uniti, Brasile, Sud America, Africa.

Nel 2005 al Trio è stato assegnato un premio "in riconoscimento della diffusione della Cultura Italiana" dalla società Dante Alighieri del Massachusetts, nel 2011 un premio alla carriera. Michela de Amicis già titolare della cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio di musica L. D'Annunzio di Pescara, membro di giuria di importanti concorsi internazionali è invitata a tenere Master Class e corsi di alto perfezionamento in tutto il Mondo.

È Direttore Artistico dal 1995 dell'Associazione Musica e Cultura APS di Roseto degli Abruzzi e del Concorso Internazionale Città di Penne. Ingresso libero.