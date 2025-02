Buon compleanno Michelangelo: al via le celebrazioni dei 550 anni del Buonarroti

Firenze, 26 febbraio 2025 - "Buon compleanno Michelangelo, 550 anni da celebrare a dovere!" Prenderanno il via il 6 marzo, anniversario della nascita del grande artista rinascimentale, le celebrazioni a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo: il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti ospiterà l'emissione di un francobollo commemorativo e l'annullo filatelico speciale.

Tra il 6 e l'8 marzo Caprese ospiterà anche una mostra di francobolli celebrativi su Michelangelo da tutto il mondo. L'8 marzo l'anniversario del battesimo di Michelangelo (1475-1564) sarà celebrato con una santa messa e con un giro in bicicletta "Itinerario Michelangelo", "per far conoscere ai partecipanti i principali luoghi di interesse storico-culturale della zona", ha annunciato Simone Antonio Palermo, assessore all'urbanistica e al turismo. "La casa natale di Michelangelo è per noi una risorsa incredibile e l'auspicio che accomuna tutti noi è rafforzare l'immagine di un luogo, che ha tanto da raccontare e trasmettere", ha detto Marida Brogialdi, sindaca di Caprese Michelangelo, nel corso di una conferenza stampa a Firenze, nella sede del Consiglio regionale della Toscana, per presentare le iniziative celebrative.

Per iniziativa dell'Associazione nazionale Case della Memoria, Caprese ospiterà due giorni di eventi il 30 e 31 marzo: 'Abitare la Memoria', uno spettacolo itinerante all'interno della Casa Museo, e uno spettacolo interattivo dedicato agli studenti delle scuole. "Da aretino e uomo delle istituzioni è con profonda emozione che annuncio l'avvio di queste celebrazioni, occasione unica per rendere omaggio a uno dei più grandi geni dell'arte mondiale, nato nel cuore della nostra amata Toscana, ma anche per promuovere il patrimonio culturale della Valtiberina e dell'intera provincia di Arezzo", ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Maurizio Costanzo