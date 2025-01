Collettiva di artisti aretini alla "Fraternita giovani" nell'Oratorio di via Cavour

Arezzo 7 ottibre 2021 - Una collettiva che vede uniti molti artisti nella nuova galleria “Fraternita giovani” che ha riaperto alla città l’ex oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino in via Cavour 188 ad Arezzo. Uno spazio ritrovato destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per tutte le arti e aperto a tutte le proposte che vede in Gabriele Grazi della libreria Feltrinelli il suo referente e direttore artistico che ha ideato questo spazio con il rettore di Fraternita Pier Luigi Rossi.

Dopo l’inaugurazione di domenica scorsa con Gregorio Botta, ex vicedirettore di Repubblica, è anche uno dei più importanti artisti italiani che ha esposto tra al Maxi, al Madre e in numerose esposizioni internazionali, che qui ha presentato il suo libro “Pollock e Rothko, il gesto e il respiro”, continua la mostra dei sedici artisti che si raccontano con quadri e installazioni, laboratori e videoproiezioni, fotografie e esperienze immersivi per un visitatore alla volta. Gli artisti in mostra sono Alessandra Bedino con una esperienza immersiva per rielaborare la perdita, Giuliano Caporali tra astrattismo e sculture senza titolo, Marco Cipolli e la ricerca sull’uovo primordiale e i miti, Fabio Civitelli che lascia Tex per proporre le sue foto, Sonia Fiacchini e le sue figure sfuggenti, la famiglia Gatteschi con Laura, Lucio e Luciano, lo stesso Gabriele Grazi che ogni volta coinvolge lo spettatore nel gesto creativo, Fernando Maraghini ed Erica Pacileo con il loro film “La Vita pensata da dentro: Roberto Assagioli”, Pasquale Marzelli e i paesaggi sublimati, Alessandro Mazzoni oste per mestiere e pittore per passione, Maria Teresa Ribul Mazzola e l’arte del riciclo, Raffaele Rossi con pannelli popolati di figure eteree e misteriose.

“Non c’è un tema comune, ma un linguaggio comune - spiega Grazi - attraverso opere polimorfiche si tende all’indagine sul contemporaneo e i suoi sensi e significati. Troveranno qui casa opere di arte visiva, astratta e figurativa, installazioni, laboratori, videoproiezioni, fotografia. Con questa ricchezza cercheremo di offrire un approccio maieutico alla mostra, in una ideale comunione con il luogo magico che è un genius loci, essendo un monumento prezioso del nostro centro storico”.

Mostra aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e il giovedì venerdì e sabato anche dalle 18 alle 19.30.

Fra le collaterali, una serie di incontri con artisti e scrittori e presentazione di libri. Sabato 9 ottobre alle 17.30 Valentina Nappini presenta il suo libro “Supplenti” in collaborazione con le scuole. Il 15 ottobre Domenico Iasiello interverrà con il libro “La danza dei cavi” (Holden), il 16 ottobre Patrizia Fiaschi con letture ad alta voce, il 21 ottobre Enzo Fileno Carabba presenta il suo libro “Le vite sognate del Vasari” (Bompiani) in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, il 6 novembre Riccardo Falcinelli sarà in galleria con il libro “Figure” (Einaudi) e il 13 novembre incontro con Riccardo Riccomini e il libro “Un breve incanto, dizionario semiserio del mercato dell’arte” (Nave di Teseo).