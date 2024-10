Cauthamente 2024: a Cortona sbarca la Luna

Arezzo, 3 ottobre 2024 – L’associazione culturale Cautha, dopo l’evento estivo Cautha Summer Festival con la partecipazione in concerto di Jovanotti, porta a Cortona un altro evento di richiamo non solo locale: la terza edizione del Festival della Scienza Cauthamente.

Molti i nomi celebri tra gli ospiti, come Quantum Girl, Roberta Villa, Astrowikiperri, Entropyforlife, Vera Gheno o Marco Merola, così come molte le collaborazioni rinnovate o inaugurate, con le Università, gli Istituti Superiori, le Istituzioni, le aziende e le fondazioni italiane. Quest’anno il tema portante, che coinvolgerà anche le mostre e l’allestimento, sarà l’Universo.

L’inaugurazione giovedì 10 ottobre alle 9:00 al Centro Convegni Sant’Agostino, con il saluto delle autorità e dei principali collaboratori, poi il via alle danze tra laboratori, interventi, giochi ed eventi collaterali. Interverranno all’inaugurazione i rappresentanti di tutte le realtà che hanno permesso la realizzazione del Festival, in particolare il Comune di Cortona, che ha appoggiato anche quest’anno l’evento dalla prima fase organizzativa e lo ha supportato economicamente, la Regione Toscana, che continua a sposare e sostenere le attività di Cautha, la Banca Popolare di Cortona, saldamente al fianco dell’associazione, Cortona Sviluppo, il Comune di Castiglion Fiorentino, Mirandola Comunicazione, Generazione T e Provincia di Arezzo.

L’auditorium ospiterà gli interventi di importanti accademici e celebri divulgatori online, con i contributi fattivi di Fondazione Deloitte, A Spasso con lo Scrittore, Lions Club Cortona Valdichiana Host e Factory Dardano 44, che porteranno rispettivamente l’astrofisica Edwige Pezzulli, oltre a un documentario dedicato a Margherita Hack, la scrittrice e professoressa Laura Fabris, il professor Andrea Prencipe, fino a giugno di quest’anno rettore dell’università Luiss Guido Carli e la sociolinguista Vera Gheno.

La collaborazione con l’Università di Siena porterà poi a Cortona l’intervento di Chiara Mocenni, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, e Elisabetta Bartoli, Direttrice del centro internazionale Medioeva, sul ruolo delle donne tra amore, sesso e ricerca scientifica tra medioevo e modernità, patrocinato come tutto l’evento dalla Commissione Regionale Pari Opportunità.

Dall’Università di Perugia, che patrocina l’evento, il professor Emidio Albertini, che con Anna Meldolesi parlerà di DNA, tra gli enti patrocinanti anche la Scuola Normale Superiore di Pisa. Agli esponenti del mondo accademico e scientifico si aggiungono i nomi celebri dei divulgatori online, come Quantum Girl, Giacomo Moro Mauretto (alias Entropyforlife), Luca Perri (Astrowikiperri), Luca Romano (Avvocato Atomico), con attenzione anche al giornalismo scientifico, portato al festival da Marco Merola, ideatore di Adaptation e da Roberta Villa, già ospite di Amici di Francesca al primo festival della Scienza come Conoscenza.

E ancora Stefano Giovacchini parlerà dell’utilità della stampa 3D per la transizione ecologica, Alessio di Gennaro di nutrizione e alimentazione, Valentina Calderai di bioetica e Alessandro Silvaggio (Avvocato del cosmo) di Universo. Continua la collaborazione con Amici di Francesca, che porterà nel chiostro del Centro Convegni due interventi, quello di Franco Cosmi sulla relazione medico-paziente e quello di Rosario Brischetto sul libro scritto con il dottor Cosmi “Il mercato della salute”, e la collaborazione con Noi Tutti Grazia, che distribuirà dei coupon per visite gratuite al pubblico.

Non mancherà poi lo spazio per le punte di diamante a cui Cortona ha dato i natali: l’archeologo Paolo Giulierini, già direttore del MANN, e Maria Angela Franceschini, ricercatrice e scienziata di fama internazionale. A chiudere l’evento, domenica sera, l’intervento di Veronica Nicolardi, direttrice del festival Cortona On The Move, sulla fotografia come sguardo sul mondo e sulla scienza.

Anche quest’anno grande spazio sarà dato ai laboratori, che occuperanno le sale minori del Centro Convegni Sant’Agostino con le attività curate dagli studenti e dai professori degli Istituti Luca Signorelli, Angelo Vegni, Giovanni da Castiglione, Guido Marcelli, ormai fedeli collaboratori del Festival, e Tito Sarrocchi, che si aggiunge in questa terza edizione portando, per la giornata di giovedì 10, un rilevatore di raggi cosmici e un prototipo di sedia a rotelle che può essere guidata con il movimento della testa, quindi utilizzabile per le persone tetraplegiche.

La mostra organizzata grazie alla collaborazione con Theatrum Mundi porterà al Centro Convegni Sant’Agostino sessanta foto della Nasa e cinque meteoriti, di cui uno potrà essere toccato direttamente dal pubblico in visita, e un autentico frammento di Luna di 603 grammi rinvenuto nel marzo 2017 nel Deserto del Sahara. La mostra sarà allestita all’interno dell’auditorium.

La mostra fotografica della Nasa sarà curata dall’Associazione Culturale On The Move, con la quale si inaugura un percorso di collaborazione che guarda al futuro di Cortona. Tornano poi al festival i disegni di Luigi Suglia, artista già ospite della seconda edizione di Cauthamente. Non mancherà il coinvolgimento delle aziende, con esposizioni nel chiostro da parte di SVI, Mb Elettronica, Uno Informatica e T.C.O.R., nonché la collaborazione con Uno, nessuno e centomila: al festival si potranno acquistare infatti i libri raccolti dalla comunità al prezzo di 1 euro, nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, mentre nel weekend Cautha terrà uno stand all’interno del festival castiglionese, che si svolgerà in concomitanza con gli ultimi due giorni di Cauthamente.

Il ricavato della vendita dei libri a Cauthamente sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica. I libri degli ospiti che interverranno al festival saranno poi venduti grazie alla collaborazione con la Libreria Nocentini. Tre saranno poi gli eventi collaterali che si svolgeranno nelle sere di venerdì, sabato e domenica, in collaborazione con Oltrevista Art Gallery, Consorzio Vini Cortona, Cortona On The Move e MAEC. Tutte le informazioni e gli approfondimenti in aggiornamento sulla pagina Instagram di Cautha @cauthacortona.