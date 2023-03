Casa Thevenin, Calcit e Croce Rossa: per loro arriva “La Tata Magica”3

La Tata Magica" il musical al Petrarca per solidarietà

Arezzo, 14 marzo 2023 – Fare squadra per solidarietà. E' il messaggio lanciato da Casa Thevenin, Calcit e Croce Rossa, insieme per l'organizzazione di uno spettacolo a scopo benefico, una bella occasione per confermare la vitalità dell'associazionismo e del terzo settore regalando alla città una serata piacevole e divertente.

Sabato 18 marzo alle 20:30 al Teatro Petrarca andrà in scena “La Tata Magica”, spettacolo musicale liberamente ispirato al romanzo di Pamela Lyndon Travers “Mary Poppins”. Tantissimi gli artisti in scena, attori, musicisti, cantanti, ballerini, professionisti e non, impegnati in uno spettacolo unico per la regia di Annalisa Romanelli Rupi, con Leonardo Rossi direttore dell'orchestra e autore dell'arrangiamento e Morena Bartolini direttore del coro.

Coinvolti nella realizzazione dello spettacolo, anche gli studenti del liceo Piero della Francesca di Arezzo, che hanno collaborato alla realizzazione delle scene. Un evento, quello di sabato, dedicato alla città e a tre tra le sue più importanti associazioni benefiche che la serata di spettacolo intende valorizzare e celebrare, sensibilizzando il pubblico al loro sostegno.

La messa in scena de “La Tata magica” è resa possibile grazie ai main sponsor Estra e Banca Tema. Insieme a loro, il sostegno di numerose realtà produttive e di servizi del territorio e dei club service della città. Per informazioni e per la prenotazione dei posti a teatro è necessario telefonare ai numeri 328.7254025 e 339.2151666. Il contributo ad offerta può essere versato direttamente presso la sede del Calcit, in piazza San Jacopo 278, oppure tramite bonifico sui conti correnti intestati al Calcit presenti sul sito www.calcitarezzo.it.

Nel pomeriggio di sabato la biglietteria del Teatro Petrarca sarà aperta dalle 15:30 alle 17:30 e dalle 19 fino all'orario di inizio spettacolo per la scelta del posto. “In questa città ormai il concetto dello stare insieme rispetto ad iniziative di solidarietà e coesione sociale è un fatto.

Abbiamo imparato a mettere a sistema e a valore il grande impegno e il volontariato efficace che ci contraddistingue, lo facciamo ormai da tempo per tante iniziative, lo abbiamo riconosciuto con la Fondazione Arezzo Comunità. Con lo spettacolo di sabato vogliamo festeggiare queste nostre realtà, insostituibili per il nostro territorio che continua a sostenerle con generosità”, ha commentato il vice sindaco Lucia Tanti.