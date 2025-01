Bramito e Foliage, escursioni in Casentino

Arezzo, 2 ottobre 2021 - Escursioni al crepuscolo nel parco delle foreste Casentinesi. Oggi sabato 2, e di nuovo il 9 e 16 ottobre appuntamento tutti i sabati del mese con “La notte, il bosco ed i suoi abitanti”. Escursione crepuscolare dal sapore magico nella campagna casentinese, dentro il Parco Nazionale. I partecipanti si muoveranno alla scoperta di un mondo fantastico, che solo l'area protetta può permettere di conoscere: i suoni e i tanti animali che popolano i boschi, dal maestoso cervo, in questo periodo in amore, ai piccoli roditori, passando per rapaci, daini e lepri, saranno il palcoscenico per una sera, in cui muoversi in punta di piedi per avere la fortuna di vedere oltre che sentire. Riunito il gruppo dei partecipanti, con le guide gli escursionisti sosteranno in una struttura all’interno dell’area protetta per consumare la cena al sacco e aspettare che si faccia buio, mentre nella zona circostante già si possono ascoltare i bramiti che risuonano poderosi; poi via all’escursione per vedere e sentire i cervi che si muovono attraverso i pascoli circostanti. Richiesta la prenotazione, pila frontale o torcia. L'accompagnamento è a cura di guide Cets del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, costo 15 euro, 7 per bambini. Per prenotare [email protected], info tecniche 3200676766.

La magia del foliage nel parco nazionale delle foreste casentinesi. Domenica 3 ottobre alle 10 è in programma un'escursione per vivere la suggestione dei colori autunnali nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Uno scrigno di biodiversità ogni anno meta di decine migliaia di amanti della natura: in ogni stagione rivela il suo lato entusiasmante e sorprendente, ed è così anche in autunno e inverno momenti in cui attraversare le secolari foreste in punta di piedi e lasciarsi sorprendere da tanta rara bellezza. Ottobre inaugura la stagione delle immersioni in foresta: è il momento del fall foliage, una sferzata di colori attraversa le pendici di ogni montagna salutando l’afa e la calura estiva; un ciclo si chiude ed uno nuovo si apre, senza dimenticare che ogni singola specie arborea decide singolarmente come concederci questa ultima danza. Il faggio si accende di un color ruggine dorato, l’acero riccio di un intenso giallo limone, l’acero campestre di un giallo-aranciato e l’acero montano una via di mezzo tra i due, spettacolare l’acero opalo che si colora di rosso e arancione, il ciliegio di rosso, l’orniello di un vinaccia inconfondibile nel bosco, il frassino maggiore rimane verdastro come il carpino, le querce un giallo ruggine e così via. Le immersioni in foresta di ottobre sono momenti dedicati a vagare tra le foreste del Parco in questo contesto cromatico unico usando udito, olfatto, tatto e vista. Non serve nessun allenamento specifico per realizzare l’immersione in foresta, che non prevedete percorsi e lunghezze impegnative sia per durata che per tipologia di tracciato. E non serve un abbigliamento tecnico per l’escursionismo: si raccomanda solo di indossare capi comodi per stare a proprio agio nel bosco, informali e pratici. La passeggiata si svolge con conduttore di Altertrek, guide ambientali escursionistiche. Il ritrovo sarà alle 10 del 3 ottobre per una passeggiata di 2 ore circa, costo 15 euro a persona. Per prenotare o richiedere informazioni è possibile inviare una mail a [email protected]; l’immersione è confermata a tutti gli iscritti qualche giorno prima tramite sms o mail. A tutti gli iscritti sarà comunicata l’esatto punto di ritrovo e realizzazione dell’immersione in foresta.