Associazione culturale Ezechiele, laboratori d’arte e cultura fino a giugno

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Un ricco programma di laboratori è quello che l’associazione culturale Ezechiele aps diretta da Andreina Giorgia Carpenito propone nel primo semestre del 2024 sia a Pergentino Spazio delle Arti, sia al Mosaico di Andreina - Centro Polivalente delle Arti. Le attività per bambini e adulti si svolgeranno ogni settimana fino a giugno, prendendo in esame varie discipline. Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo, è ubicato nell’ex oratorio dei Ss. Lorentino e Pergentino.

Dalla fine del 2023 la sua gestione è stata affidata dalla Fraternita dei Laici ad Ezechiele aps, che lo utilizza come luogo privilegiato e centrale per svolgere molti dei suoi corsi. Tutti i martedì, dalle ore 21 alle 22,30, la dottoressa Enrica Cappietti curerà il laboratorio “LIS.

Lingua dei segni italiana” per insegnare il sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo utilizzate per comunicare principalmente dalle persone sorde.

Tutti i mercoledì, dalle ore 17 alle 19, il giornalista Marco Grosso proporrà “Creazione di una rivista autoprodotta”. Con questo laboratorio il partecipante acquisirà le competenze necessarie per progettare e realizzare una propria rivista, partendo dall’apprendimento di elementi di scrittura, grafica, formati tipografici, impaginazione e procedimenti di stampa.

In aggiunta, sarà integrata una parte per quanto concerne la promozione e diffusione a livello amatoriale della propria creazione, usando i social network e il web in generale.

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di stampare e diffondere nei giusti canali una rivista dedicata agli argomenti preferiti. Sempre il mercoledì, dalle ore 21 alle 22,30, la cantante Sabrina Morante proporrà “CantiAmo”, un laboratorio teorico e pratico dedicato alle straordinarie possibilità di uno strumento unico: la voce. Il corso comprenderà i cenni di anatomia e fisiologia dell'organo vocale, la respirazione costo-diaframmatica (appoggio e sostegno), le tecniche per gestire il fiato e l'intensità sonora.

Tutti i giovedì, dalle ore 10 alle 11,30, il maestro Massimo Nasorri sarà il docente del laboratorio “Musica dell’eterna giovinezza”. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare una crescita personale dell’individuo attraverso la musica e migliorarne la salute mentale e il benessere emotivo.

La passione per strumenti come chitarra, basso, ukulele, cajon e tastiera può creare un legame immediato con altre persone, aumentare la socializzazione e consentire la condivisione di esperienze comuni. Sempre il giovedì, dalle ore 21 alle 22,30, la professoressa Simona Arrighi proporrà il suo laboratorio di “Arteterapia”, un metodo di intervento che promuove la salute psicofisica della persona e l’incremento delle sue risorse espressive, affettive, cognitive e relazionali.

Attraverso un percorso creativo, infatti, si possono raccontare parti importanti della persona che, spesso, rimangono sommerse e inespresse. Il fare artistico è un medium valido ed efficace per dare voce alle proprie profondità, al fine di vederle, comprenderle e integrarle nella vita del reale.

Durante i laboratori i partecipanti avranno la possibilità di utilizzare e sperimentare strumenti, materiali, spazi e tempi, sempre in presenza della docente, in un clima di accoglienza definito “bagno affettivo”, nel quale la persona si sente valorizzata e libera di esprimere il suo interiore e la sua creatività.

Tutti i venerdì, dalle ore 15 alle 16, la professoressa Anna Steiner curerà il laboratorio “Disegno, mosaico, pittura” riservato a ragazzi diversamente abili. A seguire, la docente proporrà corsi di lingue per ragazzi e adulti: dalle 16.15 alle 17.45 “Inglese” nei livelli A1, A2, B1 e B2 e dalle ore 18 alle 19,30 “Tedesco” nei livelli A1, A2, B1 e B2. Dalle ore 17 alle 19, infine, l’artista Andreina Giorgia Carpenito curerà il laboratorio “Mosaico trencadis, paste di vetro” per tutte le età. Esauriente anche il programma di Ezechiele aps al Mosaico di Andreina - Centro Polivalente delle Arti di Indicatore (Arezzo).

Tutti i lunedì, dalle 17 alle 18.30, “Disegno, grafica, pittura” con Andreina Giorgia Carpenito e dalle 21 alle 22.30 “Arteterapia” con Simona Arrighi. Entrambi i corsi sono dedicati a ragazzi e adulti. Tutti i martedì, dalle ore 17 alle 18,30, “Mosaico” per tutte le età con Andreina Giorgia Carpenito e Anna Steiner.

Anche a Indicatore non mancheranno i corsi di lingua con Anna Steiner. Tutti i mercoledì, dalle 17 alle 18,30, “Inglese” nei livelli A1, A2, B1 e B2. Tutti i giovedì, dalle ore 17 alle 18,30, “Tedesco” nei livelli A1, A2, B1 e B2. Tutti i giorni, infine, è attiva la Musaika School di Massimo Nasorri, con laboratori di fiati, corde e percussioni per tutte le età.