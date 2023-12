Arriva l’energia della Girlesque street band

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Energia, ironia e grandi doti artistiche. Sabato 23 dicembre il centro storico di San Giovanni Valdarno verrà travolto dalla contagiosa energia della Girlesque street band, la prima e unica marching band italiana tutta al femminile.

Quattordici le donne che attualmente compongono il gruppo, provenienti da ogni provincia toscana, da fuori regione e perfino da Lugano, che periodicamente si ritrovano per partecipare a festival musicali, eventi e feste di paese.

E sabato saranno loro le protagoniste di uno degli appuntamenti del ricco cartellone di eventi che compongono il programma delle festività natalizie a San Giovanni Valdarno.

La band, nata a San Miniato 12 anni fa con l’intento di giocare con la musica in modo irriverente, simpatico e travolgente, è arrivata persino ad esibirsi in prima serata su Rai 2 sulle note di Uptown Funk di Bruno Mars, in occasione della seconda puntata del talent show Dalla strada al Palco, condotto da Nek e dedicato agli artisti di strada.

Le giovani musiciste, che strizzano l’occhio al buslesque, indossano corsetti e gonne voluminose, ballano, suonano e giocano con il pubblico con grinta ed eleganza. Un mix di fiati e percussioni per un concerto itinerante, che mira a coinvolgere grandi e piccini.