Arezzo capitale della fotografia “vintage”: torna Foto Antiquaria

Arezzo, 25 settembre 2025 – Arezzo capitale della fotografia “vintage”: domenica 28 settembre torna FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti.

Dalle 8 alle ore 17, le Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, accoglieranno circa 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.

Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. In una città che trova nelle arti il suo tratto più distintivo Foto Antiquaria è un appuntamento imperdibile.

Questa manifestazione, insieme alla celebre Fiera Antiquaria, fa di Arezzo un punto di riferimento per il mondo dell’antiquariato e del collezionismo e offre l’occasione per scoprire uno dei centri storici più belli d’Italia dove, ovunque, si respira bellezza.

Nata nel 1986 e prima in Italia, FOTO ANTIQUARIA propone due appuntamenti annuali (uno in primavera e uno a fine estate) ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. Un motivo in più per visitare Arezzo e il suo straordinario centro storico, magari dedicando qualche scatto anche alle eccellenze storico artistiche che la città e il suo territorio presentano.