La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Arezzo
Cosa FareCalcit, la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone
24 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Calcit, la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone

Appuntamento domenica

La locandina del mercatino

La locandina del mercatino

Arezzo, 24 settembre 2025 – Mercatino Patrignone Calcit. Domenica 28 settembre dalle 9 alle 18 prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a PATRIGNONE.

L' iniziativa nata dalla volontà degli abitanti di PATRIGNONE, tende a coinvolgere i bambini e le bambine del paese e paesi limitrofi in una manifestazione che il Calcit porta avanti fin dal 1978 dove gli stessi bambini e bambine , insieme alle loro famiglie, sono i protagonisti.

L'intero ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO.

