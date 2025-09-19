Torna “Vivere lo sport - Arezzo abilia” al parco Pertini

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 21 settembre la città di Arezzo si aprirà nuovamente ai valori sani dello sport, della condivisione e dell’unione con la Festa & Giornata dello Sport e l’evento “Vivere lo Sport Arezzo Abilia”, eventi realizzati nell’ambito del Festival dello Sport Italiano – Rever, nella figura del suo Presidente, il giornalista e project manager Donato Alfani, in collaborazione con il CONI Arezzo, nella figura del suo delegato provinciale, Alberto Melis.

L’incontro avrà luogo al Parco “Sandro Pertini” di Arezzo a partire dalle 9:30 con l’attivazione dei 25 punti Sport. L’ingresso è gratuito per tutti coloro che vorranno prendere parte a questa manifestazione. A seguire, dalle 10:30 in poi ci sarà prima l’esibizione dell’orchestra filarmonica “Guido Monaco”, fiore all’occhiello della città di Arezzo, poi lo spettacolo ad opera del Gruppo Sbandieratori Città di Arezzo.

La cerimonia di apertura ufficiale di questa giornata è prevista alle ore 11:00, dopo il quale avranno luogo una serie eventi nella cornice del parco aretino, che arricchiranno partecipanti e spettatori. In particolare, dalle 15:00 alle 18:00 sarà possibile prendere parte attivamente a diversi eventi di Sport integrato, tra i quali Calcio a cinque, Pallavolo e Bocce.

L’evento è finalizzato a diffondere una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza dei valori dello sport e della condivisione unanime tra le persone, aldilà di ogni possibile differenza vera o presunta. Chiuderà ufficialmente l’evento la presentazione del libro del Professore Avvocato Vito Cozzoli, dal titolo “L’anima sociale e industriale dello sport”, alle ore 18:00.