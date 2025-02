Arezzo, al via la stagione concertistica con ‘Le stelle della Danza al Petrarca’

Arezzo, 5 febbraio 2025 - Le stelle della danza internazionale saranno le protagoniste del primo evento della Stagione Concertistica Aretina 2025 al Teatro Petrarca, a cura della Fondazione Guido d’Arezzo, con coreografie firmate da Valentino Zucchetti, coreografo del Royal Ballet di Londra, e da altri coreografi di fama mondiale: si esibiranno Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala dal 2023, Timofej Andrijashenko, principal dancer del Teatro alla Scala dal 2018 e vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui la medaglia d'oro al XII Concorso Internazionale di Balletto di Mosca al Teatro Bolshoi, Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell'Opera di Roma dal 2017 e nominata al prestigioso Benois de la Danse per il ruolo in Giselle, Mariko Sasaki e Lukas B. Brændsrød, primi solisti al Royal Ballet, Danilo Notaro, étoile del Teatro San Carlo di Napoli dal 2022 e Premio Positano come danzatore dell'anno nel 2023, Claudia D’Antonio, étoile del Teatro San Carlo di Napoli e Claudio Cocino, già allievo di Carla Fracci e primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma. Appuntamento quindi il 9 febbraio alle 17 con il gala di danza "Le stelle della Danza al Petrarca” per una serata straordinaria che unisce virtuosismo tecnico ed emozione per celebrare la bellezza e l'arte della danza. La stagione, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione CR Firenze, è possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info www.fondazioneguidodarezzo.com, biglietti su www.discoverarezzo.com e in biglietteria al Teatro Petrarca). La Stagione Concertistica Aretina prosegue venerdì 7 marzo alle 20:30 con la serata dedicata al repertorio lirico e cameristico "Grandi voci al Petrarca", un recital di canto che vedrà protagonista il soprano americano Nadine Sierra, acclamata a livello mondiale per la sua versatilità e la voce cristallina. Martedì 25 marzo alle 20:30 sarà la volta di "Grandi pianisti al Petrarca", con il recital del leggendario pianista Mikhail Pletnev. Il maestro offrirà al pubblico un programma affascinante che attraversa secoli e stili: dalle composizioni magistrali di Johann Sebastian Bach alla liricità di Robert Schumann, fino alla poesia del romanticismo nordico di Edvard Grieg. E ancora mercoledì 16 aprile alle 20:30 presso la Basilica di San Francesco con il concerto sinfonico di Pasqua che vedrà protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle realtà orchestrali più apprezzate in Italia. Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 4 di Mahler, mai proposta ad Arezzo. Chiude la stagione il concerto sinfonico con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister in occasione della Festa della Repubblica, con il soprano Monica Bacelli, domenica 1 giugno ore 20,30 presso Caurum Hall – Auditorium Guido d’Arezzo: in programma C. M. von Weber Der Freischutz, Ouverture, L. Berio Folk Songs e R. Schumann Sinfonia No. 4, Op. 120.