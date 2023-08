Anghiari sfila alle scalette rosse di piazza Mameli

Arezzo, 4 agosto 2023 – Gran successo per la prima serata di agosto de “I Mercoledì di Anghiari”. Adesso si presa al prossimo appuntamento. Evento nell'evento mercoledì 9 agosto ad Anghiari. Passerella di tessuti, gioielli, abiti e accessori alle scalette rosse di piazza Mameli. Alle 21 andrà in scena la sfilata di moda.

In occasione dell'appuntamento con i Mercoledì di Anghiari, il Centro Commerciale Naturale “Vie di Anghiari” insieme al Confesercenti e al comune di Anghiari organizzano “Anghiari Sfila” con il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Protagonisti della serata saranno i negozi con la loro professionalità e con l'entusiasmo di chi vive Anghiari quotidianamente valorizzando le strade e le piazze. Per loro sarà una serata di festa. In vetrina quindi le attività commerciale per una serata il cui punto di forza è rappresentato dall'unione dei commercianti: Meazzini Gioielleria, Ottica Boni, Busatti, Roberto Chieli abbigliamento, Clori Creation, Maglieria Polcri, Armida Kim sartoria, Marco Conti gioielli, Romantica Italia weeding, Elisabetta borse, Bimpo Emporio, Emozioni acconciature ed Estetica Sefirot.

“Le attività commerciali e artigianali” aggiunge Chiara Cascianini responsabile della Confesercenti Valtiberina “sono il fiore all'occhiello del nostro bellissimo centro storico. La serata sarà quindi l'occasione per mettere in vetrina la laboriosità e la professionalità degli imprenditori di Anghiari che potranno condividere una bella serata assieme alla clientela ormai affezionata, facendo al tempo stesso apprezzare il loro lavoro ai tantissimi visitatori che in queste settimane sono presenti nella vallata e frequentano settimanalmente gli appuntamenti con i Mercoledì di Anghiari, un evento ormai abituale per l'estate della valtiberina”.

“L'evento Anghiari sfila” dichiara il presidente del centro commerciale naturale Vie di Anghiari Claudio Giorni “rappresenta un'occasione importante per celebrare all'interno dei Mercoledì di Anghiari anche ii settori del commercio e dell'artigianato.

Il suggerimento è quello di non perdere l'occasione per ammirare ragazzi e ragazze della nostra valle sfilare sotto la regia della giovanissima Caterina Gori.

Per l'occasione sarà l'assessore alle politiche turistiche e alle attività produttive del Comune di Anghiari Ilaria Lorenzini a presentare la serata che rappresenta un momento di socialità e festa per commercianti e cittadini”.