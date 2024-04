Arezzo, 16 aprile 2024 – L'asd Scuderia Pan, con il patrocinio del Comune e del Coni, presenta il progetto "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony" che si terrà domenica 21 aprile a Villa Severi, 5 maggio parco Pertini, 19 maggio Villa Severi, 29 settembre parco Pertini, 20 ottobre Parco del Pionta, 27 ottobre Villa Severi, 3 novembre parco tra via dell'Acropoli e via Anconetana e 17 novembre Parco Pertini.

Il progetto si svolgerà in primavera e in autunno la domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 per dare la possibilità a bambini e ragazzi, nessuno escluso, di scoprire il verde dei parchi cittadini in sella ad un pony.

L'iniziativa sarà pubblicizzata sui social, nei media e nelle scuole per dare la possibilità a più bambini possibile di vivere questa esperienza con gli animali, in maniera completamente gratuita.

I bambini saranno fatti salire sui pony, con una sorta di “battesimo della sella”, accompagnati da istruttori qualificati Fise (Federazione italiana sport equestri). Ci sarà anche un tecnico di riabilitazione equestre per consentire di fare questa esperienza anche a bambini e ragazzi con disabilità.

Il progetto si pone diversi obiettivi: quello di far passare momenti piacevoli in mezzo al verde in sella ad un pony, portando i cavalli dal maneggio alla città per agevolare le persone con difficoltà .

C'è poi l'obiettivo dell' inclusione intesa nel senso più ampio del termine. Avvicinare i giovanissimi al verde, promuovere il contatto con gli animali, insegnare ai giovani a rispettare l'ambiente che ci circonda (lasciare pulito e non danneggiare) e gli stessi animali con un approccio appropriato, fondato sul rispetto delle loro abitudini ed esigenze.

L'intento è quello di fare in modo che l'equitazione, tradizionalmente praticata in campagna e nei maneggi, possa essere fatta anche in città e che possa diventare uno sport per tutti i bambini e ragazzi che lo desiderano.