Al via il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia

Foiano della Chiana (Arezzo), 30 gennaio 2025– La 486esima edizione del Carnevale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, tra le più antiche e suggestive manifestazioni toscane è stato presentato in sala Affreschi a palazzo del Pegaso. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il sindaco di Foiano Jacopo Franci, l’assessore alla Cultura Riccardo Reali, il presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano Andrea Capannelli. Erano inoltre presenti figuranti in costume carnevalesco.

Tutto pronto per il carnevale più antico d’Italia, quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di Foiano della Chiana (Ar), dove dal 9 febbraio al 9 marzo, per cinque domeniche, si svolgerà l’edizione del Carnevale che vanta più storia. Le vie del piccolo paese saranno animate dai quattro carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Inoltre, musica e colori con street band, sfilate di bande musicali e gruppi in maschera provenienti da tutta Italia. Le parate, un tripudio di colori, suoni e folklore, regaleranno al pubblico un momento di pura magia, coinvolgendo spettatori di tutte le età. Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici, realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure.

A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica. “Un appuntamento importante per tutta la regione – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – che si svolge da 486 edizioni, quattro cantieri che si confrontano, centinaia di volontari che lavorano tutto l’anno per preparare questa festa. I carri allegorici sono delle vere opere d’arte, il carnevale è divertimento, ma è anche cultura, tradizione e storia di un territorio. Un ringraziamento al comune e all’associazione Carnevale per il loro impegno, il futuro passa attraverso le nostre tradizioni che sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo della Toscana.” “Uno dei carnevali più antichi e più belli d’Italia – ha detto il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli – ed è una manifestazione allegra e brillante, ma tramanda anche cultura e tradizioni significative da più di quattro secoli. Ha un valore fondamentale per quanto riguarda il divertimento, l’attrazione turistica, la valorizzazione di un territorio. L’evento ha una grande forza di coesione sociale e generazionale che unisce tutta la comunità, tanti volontari si ritrovano per dare corpo e anima alle varie iniziative del carnevale.” “Torna l’appuntamento con il carnevale – ha detto il sindaco di Foiano Jacopo Franci – e siamo pronti ad accogliere le migliaia di visitatori che arrivano da tutta Italia. C’è molta attesa per questo evento che è il momento culturale più importante per la nostra città, che presenta i carri e le varie manifestazioni collaterali che abbiamo preparato per dare il via alla nostra festa.”

“Le prime due domeniche del Carnevale saranno dedicate alle gare, mentre nelle seguenti tre le sfilate avranno un’atmosfera più rilassata e divertita - ha detto Andrea Capannelli presidente dell’Associazione Carnevale – Ogni anno cerchiamo di alzare il livello della manifestazione, introducendo importanti novità e sorprese.” “Un evento ormai conosciuto e che porta in città molti turisti anche nei giorni prima del carnevale – ha detto Riccardo Reali assessore alla cultura, – per questo il venerdì e sabato si svolgono molte iniziative collaterali: concerti, spettacoli di teatro, mostre che arricchiscono la nostra proposta culturale. L’illustratore Ale Giorgini ha realizzato l’immagine grafica del nostro carnevale, con nuove proposte visive che utilizzeremo, per la promozione del nostro comune, durante tutto l’anno.” Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana in paese. Due mostre imperdibili, in particolare, arricchiranno il programma culturale del Carnevale. La prima è quella di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale presenterà dei lavori dedicati a un progetto speciale legato alla comunicazione del comune di Foiano della Chiana. Attraverso il suo stile geometrico e minimale, Giorgini racconterà l’identità e la storia della città con un linguaggio visivo contemporaneo e coinvolgente, rendendo questa esposizione un vero punto di incontro tra arte e comunità. Vera novità sarà la mostra dei Vestiti Storici: un’esposizione dedicata ai costumi storici dei quattro cantieri permetterà ai visitatori di scoprire l’evoluzione stilistica e culturale del Carnevale di Foiano, celebrando la tradizione sartoriale locale. Rinnovata, per questa edizione, l’apprezzata iniziativa dei cooking show, che offrirà ai visitatori l’occasione di assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo e degustare piatti della tradizione toscana e non solo. Un evento che unisce il gusto e l’arte della cucina in un’atmosfera di festa. Per i camperisti sarà nuovamente disponibile l'area sosta dedicata ai camper, attrezzata per garantire il massimo comfort e permettere ai visitatori di vivere il Carnevale senza preoccupazioni logistiche. Dopo la collaborazione con la street artist Camilla Falsini che già, nelle due precedenti edizioni, aveva contribuito a rinnovare il Carnevale di Foiano dal punto di vista grafico, a dare colore alla grafica della manifestazione sarà quest’anno Ale Giorgini, un importante illustratore e designer italiano.