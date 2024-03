Al via “con-divisæ”: una rassegna culturale dedicata a temi di genere, parità e inclusione

Arezzo, 12 marzo 2024 – Il 16 Marzo prende il via “con-divisæ”, rassegna culturale dedicata a temi di genere, parità e inclusione che vedrà diversi eventi ospitati fino alla fine di Maggio presso il Circolo ARCI Aurora di piazza Sant’Agostino.

Una successione di appuntamenti che sono anche progetto di attivismo collettivo, con il quale le realtà organizzatrici (Collettivæ, Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno e Circolo Arci Aurora) intendono coinvolgere un pubblico trasversale e riportare il dibattito politico, declinato in diverse forme di rappresentazione, al centro dell’interesse cittadino.

Attraverso gli interventi di ospiti internazionali, spettacoli teatrali, proiezioni di film e workshop, la rassegna affronterà 3 temi principali: a Marzo quello dei diritti riproduttivi, anche nell’ambito della genitorialità condivisa e sul lavoro.

Ad Aprile, si parlerà di “female gaze”, invertendo il punto di vista dominante per esplorare nuove forme di narrazione nel cinema, nella fotografia e nel teatro; infine a Maggio, in preparazione al mese del Pride, sarà al centro l’inclusione, per rifiutare ogni forma di discriminazione sia essa basata sul genere, l’orientamento sessuale, il colore della pelle o il credo religioso.

Il calendario di Marzo: Sabato 16 Marzo, ore 18.00 SI APRÆ. Aperitivo di inaugurazione con dj set. Mercoledì 20 Marzo, ore 21.00 Proiezione del film “La scelta di Anne” di A. Diwan (Francia, 2021) con interventi di volontar* sul tema dell’aborto. Mercoledì 27 marzo, ore 21.00 Diritti riproduttivi. Prima, durante, dopo. Interventi sul tema della genitorialità condivisa, con ospiti le psicologhe e sessuologhe dott.ssa Egidia Fanni e dott.ssa Camilla Tonioni e Dalila Bachis di Pari Merito APS.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito nell’ottica dell’inclusività e del rispetto reciproco.