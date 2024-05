Un week end alla scoperta degli scudi di piazza Grande nella sede di Signa Arretii

Arezzo, 3 maggio 2024 – Sabato 4 e domenica 5 maggio torna la Fiera Antiquaria e come per ogni edizione della manifestazione l’Associazione Signa Arretii apre le porte della propria sede in via Bicchieraia con una iniziativa particolare.

Il tema di questo week end sarà la scoperta della scenografia di Piazza Grande, gli scudi recentemente restaurati che tra qualche settimana torneranno ad impreziosire Piazza Grande in attesa delle due edizioni della Giostra del Saracino.

Nella sede di Signa Arretii sarà possibile vedere da vicino alcuni degli scudi e approfondire la storia della scenografia, cosa rappresentano gli scudi e perché sono così collocati nei quattro lati di Piazza Grande.

L’attuale scenografia è stata inaugurata nel 1997 e rappresenta Piazza Grande come un luogo “neutro” nel quale ogni facciata si traduce nella rappresentanza di quartieri, nobili famiglie, istituzioni del Comune medievale e del contado.

Nel suo insieme il complesso di stemmi apposto sulle quattro facciate offre uno spaccato di quella che era la realtà istituzionale, sociale e politica della città e del territorio aretini all’epoca in cui la rievocazione è idealmente ambientata.

E così il lato nord del Loggiato Vasariano ospita i simboli del Comune di Arezzo e dei quattro Quartieri, il lato est, tra Piaggia San Martino e Borgunto, gli stemmi del Comune di Arezzo nella facciata di Palazzo Acuti, all’epoca sede della Magistratura, e lateralmente gli stemmi di alcune nobili casate aretine del Trecento e dei castelli del contado.

Nel lato sud trovano posto gli stemmi delle nobili casate e tra i merli della Torre Faggiolana (detta Torre Brizzolari) gli scudi con i colori dei Quartieri. Infine il lato ovest del Palazzo di Fraternita ospita i simboli del potere istituzionale dell’Arezzo medievale: qui sono posizionati i tre stemmi comunali aretini (Comune, Città di Arezzo e Popolo) e ai lati, insieme alla parte Guelfa e a quella Ghibellina, il Capitolo del Duomo e della Pieve, lo scudo del Vescovo Guido Tarlati da Pietramala con le tre mitrie e il simbolo della Fraternità dei Laici.

Appuntamento sabato 4 e domenica 5 maggio in via Bicchieraia nella sede di Signa Arretii dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.