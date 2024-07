Birbiena 2024: maestri birrai e percorsi di conoscenza per vivere il centro storico

Arezzo, 25 luglio 2024 – Domani 26 e sabato 27 luglio il centro storico di Bibbiena sarà la location di una delle manifestazioni estive più amate di sempre: Birbiena.

Promossa da Noi che…Bibbiena con la collaborazione del Comune e il sostegno di tanti sponsor, la manifestazione si dipanerà negli angoli più belli e suggestivi del centro storico di Bibbiena.

Quest’anno saranno presenti 7 birrifici, due in presenza gli altri con i loro prodotti. Birrifici storici e di pregio tra cui Comedia e Fatucchio, il birrificio locale. Gli appassionati di birra artigianale possono immergersi nell’atmosfera affascinante e unica di un centro storico che è una galleria d’arte a cielo aperto tra fotografia e palazzi storici.

Nel Chiostro di San Lorenzo si terrà in entrambe le serate, un percorso didattico sulle fasi di produzione della birra con il maestro birraio di Fatucchio. Accanto alla birra sarà possibile assaggiare i prodotti a Km 0 del Casentino come i Wurstel di Grigio del Casentino serviti negli stand gastronomici distribuiti per i suggestivi angoli del centro storico.

Ci sarà anche musica live, concerti, DJ set che animeranno l’intera manifestazione. Noi che … Bibbiena, rappresentata da Daniele Maggio, è un’associazione che conta circa 100 volontari attivi. Come dice Daniele: “La nostra forza è la capacità di creare occasioni di incontro tutto l’anno.

La manifestazione è solo l’espressione di un lavoro continuo che ci unisce tutti per il bene del nostro territorio. I giovani e sono tanti. Acquisiscono nel tempo tante competenze e soprattutto si impegnano concretamente per la propria comunità e questo è un valore importante. Inoltre ci impegniamo anche per il centro storico.

Ultimamente abbiamo acquistato delle panchine in accordo con il comune. Ma il nostro modo di procedere è quello di creare delle reti di interesse e di coinvolgimento attivo che rendono unico il nostro territorio”.

Il sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Ringrazio tutti i volontari, quello che loro riescono a fare e a creare è qualcosa che va ben oltre la singola manifestazione estiva è un movimento di coinvolgimento, di idee e del fare che rende più unita la nostra bella comunità”.