I sapori della tradizione si uniscono alla solidarietà alla festa di Ruscello

Arezzo, 24 luglio 2024 – I sapori della tradizione tornano a unirsi alla solidarietà. Da giovedì 25 a domenica 28 luglio è in programma il secondo fine settimana della Rievocazione Storica della Mietitura e Battitura di Ruscello che farà affidamento sul rinnovato coinvolgimento dei ragazzi di All Stars Arezzo Onlus e degli utenti dei servizi dell’Istituto di Agazzi che, nelle quattro serate, saranno impegnati in diverse mansioni al servizio della sagra.

Il tutto, permettendo loro di essere parte attiva di uno degli eventi di maggior richiamo del territorio e perseguendo una finalità benefica: parte del ricavato della festa, infatti, sarà devoluto in beneficenza per la promozione di percorsi sociali di inclusione, autonomia, autodeterminazione e incontro rivolti a persone con disabilità.

La volontà della storica rievocazione alle porte di Arezzo è, da anni, di perseguire un duplice obiettivo, con la valorizzazione delle tradizioni contadine e gastronomiche locali che diventa anche un veicolo per fare del bene.

La scelta è stata dunque di rinnovare la vicinanza all’associazione sportiva dilettantistica All Stars Arezzo Onlus che, nata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionati di Agazzi per affermare il diritto al gioco e allo sport per tutti, avrà così a disposizione ulteriori risorse per attività orientate a promuovere tempo libero di qualità per bambini, adolescenti e adulti con disabilità, continuando a prestare un prezioso servizio a decine di famiglie e al territorio aretino.

La donazione di questa edizione della festa, nello specifico, sarà finalizzata all’organizzazione del primo festival “Diamoci la A” che verrà promosso nel 2025 e che proporrà un variegato calendario di eventi tra attività sportive, teatrali, musicali, culturali e formative con il coinvolgimento di associazioni, enti e istituzioni del territorio.

«La generosità e la sensibilità della rievocazione storica di Ruscello - commenta Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, - permetteranno di ricevere un sostegno da utilizzare per percorsi collegati a momenti di tempo libero che verranno proposti da All Stars Arezzo Onlus, a partire dal progetto “Diamoci la A” che vorremmo organizzare negli spazi verdi adiacenti all’Istituto di Agazzi.

Questa sagra tornerà a fornire anche un’occasione di inclusione e di partecipazione alla vita della comunità da parte degli utenti dei diversi servizi dello stesso istituto che, facendo affidamento anche sul supporto di volontari di tante altre associazioni del territorio, stanno portando il loro contributo attivo e diretto in virtù del coinvolgimento in diverse mansioni utili per il corretto svolgimento della manifestazione».